JR紀言愷32歲生日超有意義！揪粉絲育幼院辦趴

2017年11月06日 22:27 中時 林淑娟

JR紀言愷與育幼院院童共度一下午。（天晴音樂）

JR紀言愷與育幼院院童共度一下午。（天晴音樂）

JR紀言愷生日選擇陪伴育幼院院童。（天晴音樂）

JR紀言愷用愛慶祝32歲生日，他5日帶著20位捐善款的鐵粉前往忠義育幼院辦生日趴，和院童們一起畫畫、玩遊戲，帶給他們一個充滿歡笑的下午，最後也一起切蛋糕。由於JR和阿喜已連續兩年為忠義基金會的蒲公英計畫擔任代言人，同時演唱公益主題曲〈你的擁抱〉，也曾探訪過忠義育幼院，因此算是老朋友的探訪，格外親切。

JR主演的兩部電影《樂獄男孩》、《紅樓夢》最近陸續曝光，主演的三立華劇《真情之家》剛上檔，日前收視最高點落在他英雄救美，打退小流氓，拉著富家千金黃甄霓奔逃的帥氣畫面，讓他重返戲劇之路開始逐步順遂，最讓他開心的是「終於可以讓媽媽知道自己在做什麼了」。

他說，自從堅持回歸戲劇、沒有主持節目後，一向是他忠實觀眾的媽媽都不知道兒子在做什麼，因為剛回到戲劇圈接演周播又非要角的偶像劇，出現機會不多，媽媽很不習慣電視上找不到兒子的演出，經常抱怨「怎麼都看不到你啊」，《真情之家》上檔後，媽媽終於又可以每天看到他，終於讓媽媽有點事情可以做，可以追劇。

過去兩年生日他都舉辦慶生演唱會和歌迷粉絲共度，今年因為忙於華劇拍攝，完全分身乏術，但又不想讓死忠粉絲失望，特地向經紀公司提出，希望可以邀請粉絲團幹部們一起做一件有意義的事情共度，因此生日當天，他和20位粉絲前往自己代言的忠義育幼院辦趴踢，和院童們共度一個下午。

今年生日，他送給自己的禮物是接受一項全新挑戰，經考慮許久，他終於答應演出即將在明年一月上演的音樂劇《偷心情歌》。他說，雖然自己喜歡唱歌、跳舞、也喜歡演戲，但是第一次接到將三項才藝融合一體的音樂劇邀約，他還是考慮了一個月才決定接演，算是給自己的大挑戰。

這部由寬宏藝術製作的新創音樂劇《偷心情歌》即將在2018年1月27、28兩天在國父紀念館連演兩場，除了是對JR的歌舞能力和演技的挑戰之外，更因為導演告訴JR「我設定你的角色就像是《夜訪吸血鬼》裡面的布萊德彼特&湯姆克魯斯的俊美形象」，JR聽了才放心首肯演出。其他演員還有林凡、陳勢安、李宣榕、有感覺樂團以及專業的舞台劇演員。

(中時)