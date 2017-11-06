徐若瑄曾不知生活是什麼 為兒逛菜市場０包袱！

2017年11月06日 22:25 中時 林淑娟

徐若瑄暢談當媽的第二人生。（Beauty美人圈）

徐若瑄暢談當媽的第二人生。（Beauty美人圈）

徐若瑄暢談當媽的第二人生。（Beauty美人圈）

徐若瑄常分享與兒子的互動。（取材臉書）

性感辣媽徐若瑄登上《Beauty大美人》11月封面，有「鋼鐵V」與「V哥」封號的她在專訪中暢談成為媽媽後的第二人生，或許在自己的成長過程中沒有經歷過真正的童年，所以當有了兒子「V寶」Dalton，特別珍惜與孩子成長的過程，她說：「陪伴兒子長大的過程，讓我重新經歷一次童年，重新體驗生活」。

她表示，因為太小就生活在舞台上，加上假日人多的地方也不方便去，以前真的不知道生活是什麼，但現在為了小孩到處去，連到菜市場買菜也沒包袱，「像是公雞有什麼好看的，但帶小孩去看雞，就得自己先覺得雞很重要，和小孩一起興奮的叫咕咕咕，就好像重新經歷錯過的童年一樣」，她覺得孩子帶給自己太多美好。「當一種責任感是帶著甜蜜的，再辛苦我也樂在其中」！

徐若瑄說，跟Dalton溝通不會硬來，反而會給他自主權，把他當大人一樣溝通，但她也很重視小孩的生活規律，絕不上演「你跑我餵」、「你玩玩具我收」的家庭小劇場。此外，她也從小就灌輸Dalton「有工作，才能帶來期望的好生活」，她說：「就像我覺得女人不用變成全職媽媽，妳要讓孩子知道生活不容易，人是要工作的。我從他很小就常跟他說媽媽去賺錢囉！賺錢你才有ㄋㄟㄋㄟ喝，後來他一聽到我要工作就不會黏我了。」

(中時)