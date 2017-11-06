沙國政治動盪 油價周一續揚

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沙烏地阿拉伯政府上周末逮捕至少11位沙國親王以及數十位高官與企業家，震驚全球，也為油市帶來上行壓力，周一油價續升，維持在2年高點。專家預料，沙國政治鬥爭對油價短期影響不大，但後續值得關注。

Nymex西德州中級原油12月期價上漲0.23美元或0.4％，報每桶55.87美元，布蘭特原油1月期價走揚0.38美元或0.6％，報每桶62.45美元。

沙國政府宣布成立反貪腐委員會，由王儲沙爾曼主導，隨後該委員會即以調查貪腐為由，逮捕親王、部長和企業家共計數十人，其中包括「中東巴菲特」之稱的阿瓦里德親王（Alwaleed bin Talal），此人為全球知名億萬富豪，同時也是推特、花旗和其他國際企業主要投資者。

阿瓦里德成立的王國控股（Kingdom Holding ）周日雖公布上季亮眼業績，但該公司在Tadawul證交所股價連兩日大跌。

消息人士稱，沙國政府為防止有人乘坐私人飛機逃亡，已下令關閉利雅德私人機場。

無獨有偶，1位沙國親王搭乘的直升機，在接近戰火頻傳的葉門邊界墜毀，目前失事原因不得而知。

RBC資本市場公司商品策略部主管柯夫特（Helima Croft）表示，沙國情勢不太可能撼動OPEC主導的減產協議。他預期，沙國的石油政策短期內不會改變，因為沙爾曼王儲強力支持OPEC的協議實施至2018年，也持續推行沙國石油公司Aramco的上市計畫。

(工商)

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