穿越千年時光 來龍虎山尋仙人足跡

2017年11月07日 02:09 中時 林承彥

古越懸棺群看升棺，三絕美景天人合一。（圖片取自於／龍虎山官方網站）

龍虎山位於江西省鷹潭市境內，是享譽盛名的道教名山，道教始祖張陵曾在此煉丹，傳說「丹成龍虎現」，龍虎山之名也是由來於此。古往今來，有多少仙人在此修身養性、冥思悟道，來到龍虎山不免也要沾點仙氣，雖說羽化登仙難上加難，但若僅求沈澱與弛放心靈，山水之間倒也並非難事。

龍虎山除了是宗教聖地，境內的丹霞地貌更被譽為活的地形教室。丹霞地貌遍佈大陸各處，龍虎山則是在2001年被列為國家地質公園，2010年更被選為世界自然遺產。登高遠望，可見秀麗山巒與瀘溪河相依，碧水丹山的天然畫廊，躍然於眼前。

除了自然景觀豐沛，人文風采也是龍虎山一絕。2000多年前由古越人留下的謎團「仙水岩懸棺遺址」，是在距離地面數十公尺處，鑲嵌在陡峭的石壁上的懸棺群，統計後超過200座。岩洞棋布、高低錯落，歷經千年的懸棺，猶如陳列在歷史長河中的文化珍品，令人讚嘆古越先人技術巧奪天工，且直到今日，尚未能解安放之謎。

龍虎山幅員遼闊，要是沒有安排個兩天一夜，是很難走完全部景點的。台灣的旅行團推出不少江西的深度之旅，其中龍虎山絕對是必訪之處，另外包含景德鎮、滕王閣、廬山以及仙女湖等地，也會設計在行程之中，而時間以一週左右最為普遍。另外自由行的旅客可選擇中華航空或是中國東方航空，兩者皆有開航桃園直飛江西省會南昌的定期班機。

(中時)