頭髮越凸省越大！日本飯店推「禿頭優惠」攬客

雖說禿頭不免影響美觀，然想不到因為禿頭還能為自己省錢！（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

俗語說十禿九富，然對於許多人而言，如掉髮掉不停，看著髮量日益變少，擔心自己會不會禿頭！雖說禿頭不免影響美觀，然想不到因為禿頭還能為自己省錢！日本有家連鎖飯店「Hotel Tetora」對禿頭人士推出專屬的優惠活動，如禿髮程度越嚴重，還能省更多！

日本《朝日新聞》報導，在全日本有20間分店的連鎖飯店「Hotel Tetora」從2014年8月就推出「禿頭優惠」，標榜入住客人禿越多、省越多！為何會有此優惠呢！據悉是因為曾有員工指出，打掃房間時需要花很多時間清理排水孔的頭髮！社長得知後，為節省員工房間的打掃時間，決定推出「禿頭優惠」。

禿頭優惠給折扣因飯店分店而異，約是在每晚300至500日元間不等（約台幣75至130元）。想要享有禿頭優惠的房客須在入住前申請，等到實際入住飯店後，飯店員工會以客人的禿髮程度，決定該顧客是否能夠享有該優惠。

事實上，「Hotel Tetora」也是禿頭患患者！因此該飯店分店門口擺著社長造型的Q版人偶！該優惠剛推出時，消息僅在客戶圈流傳！然因為有不少禿頭友「呷好道相報」後，現在連媒體也開始熱烈報導！

下次如有機會到訪日本的禿頭患者，不妨也可入住此酒店，為自己「省荷包」，也別忘了和可愛的社長人偶拍張合影留念！

(中時電子報)

「Hotel Tetora」也是禿頭患患者！因此該飯店分店門口擺著社長造型的Q版人偶！（圖取自日本《朝日新聞》網頁）

文章來源：日本《朝日新聞》

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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