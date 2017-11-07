兩岸電視藝術節書畫展落幕 70歲胡錦宣布這件事

2017年11月07日 06:54 中時 洪秀瑛

胡錦表情逗趣。（洪秀瑛重慶攝）

胡錦的畫作。（洪秀瑛重慶攝）

鄧美芳與畫作。（洪秀瑛重慶攝）

樓曼莉的油畫作品。（洪秀瑛重慶攝）

司馬三三的畫作。（洪秀瑛重慶攝）

徐潔兒的畫作。（洪秀瑛重慶攝）

頌詩會。（洪秀瑛重慶攝）

米凱莉（左起）、徐潔兒丶陳玉珠丶鄧美芳丶胡錦丶司馬三三丶樓曼莉升格為藝術家，盛裝出席兩岸書畫展。（洪秀瑛重慶攝）

第六屆海峽兩岸電視藝術節書畫展及頌詩會6日在重慶舉行，年屆70的胡錦，今年8月遭誤傳死訊，其實年初她因乳癌復發

，年中入院開刀治療，目前恢復良好。她6日出席書畫展，闢謠烏龍死訊，至於入院開刀則低調不多談，開心透露明年4月中將在國父紀念館舉辦個人第一次演唱會，為乳癌基金募款，她已邀周華健及老友秦祥林、張俐敏擔任嘉賓。

胡錦17年前罹患乳癌開刀治療，治癒後在美國擔任防癌協會義工，對於網路烏龍死訊，她說：「我也不知道為什麼？朋友截圖給我看，他們可能看我太久沒新聞了吧。」也提到，這次到重慶，傅達仁曾傳「遺言」訊息給她「我蒙主恩召後，真的大陸有展時都可參展...」，交代她將他的詩書畫帶到大陸展出

，她看了留言非常難過，表示有機會一定幫好友完成心願。

京劇名角出身胡錦，早年拍過120部電影，曾以電影《雪花片片》獲第20屆亞洲影展最受歡迎女主角，在香港電影圈大放異彩，唱起流行小調的功力也是一絕，音質柔亮婉轉，與凌波演出黃梅調舞台劇《梁祝》也受好評，鮮少人知道她亦有繪畫藝術長才，今年剛賣了一幅畫作，一家建設公司老闆以近60萬高價收藏，美國、香港許多畫廊也積極邀她展出畫作。

她說，10多年前踏入繪畫世界是因為帶女兒到舊金山念書，為了打發時間曾找外國老師習畫，「連拖地都要一吋一吋拖，太快拖完怕沒事做」。喜愛品酒的她，這次展出名為「飽滿醉蕾」畫作是一幅垂涎欲滴的葡萄，「這酒莊已被燒了，還要10多年時間才能恢復」，另一幅則是她喜愛的玫瑰花，名為「芬芳吐艷」，綻放玫瑰鮮艷耀眼，光彩奪人。

胡錦淡出銀幕20多年，退休生活過得簡單愜意，笑嘆年紀愈大，打高爾夫球伴愈少，所以她平時也花時間和一群年輕球友吃飯培養感情。她說現在每天走路、打球練體力，也和好友凌波約好過2年《梁祝》電影滿60周年時再合體演出，「走路，是我一生的朋友，也是我一輩子的財富，人的意志力、自制力

、承受力、自信心，表達一種堅韌不拔的人生態度」。

她說現在每天除了打球、走路運動，平時很少滑臉書，因為怕造成很多麻煩，「我不是不敢回憶，只是怕觸及『這部份』」

，指的是當年因接演風月片《金瓶雙艷》潘金蓮角色，被定型為艷星，有色眼光跟了她一輩子，甚至和台視主播顧安生結婚前引來不少反對聲浪，顧安生被電視台警告「結婚的話，就不能播報新聞」，連顧安生會打麻將也被說是她教的。

「這幾年我一直陪凌波，好不容易大家從不能接受到接受我演祝英台，有些人會說『看妳的戲我很訝異』，我不知道這對我是褒還是貶，所以回頭也要很有勇氣接受這些；我是第四代平劇傳人，在那樣環境下挑戰這樣的角色，雖然當年都用替身拍的，但表情也演得有層次，如果妳問『我演得怎樣』？我會說導演真的拍得還不錯，所以當人家讚美我戲拍得很好，我就深怕對方接下來要說什麼了，所以除非認識的朋友，我的臉書才會加對方為好友」。

她過去展出畫作時，許多人會發出「啊，妳也會畫畫」的驚嘆號聲音或存疑眼光看待，她毫不在意。與顧安生結婚38年，經營婚姻秘訣？她說：「互補吧，懂得欣賞對方的好處，不要找他彆扭的地方，他不浪漫，老要他浪漫，這是不可能的事。

」顧安生日前裝心律調整器，護士問他「有貴重的東西要帶著嗎」？他手比她，示意老婆是他最貴重的東西，讓她好開心。

她說年輕時吵架，都是她退讓的多，「他那個（長官）樣子會讓嗎，其實很多事沒那麼嚴重，換個角度想，他可能是對的」

。她和顧安生個性南轅北轍，笑說現在連走路也走不在一起，「因為我快步走，他會急死」，惹得顧安生常對她說「和妳走

，我有壓力」。顧安生3年前換腎，對顏料味道敏感，她因此改在畫室創作，但台灣誘惑太多，笑稱很難靜下心畫畫。

她很佩服銀色夫妻凌波和金漢24小時黏一起，相較起來，顧安生給很大空間，所以她很惜福，顧從不說肉麻話，「他如果稱讚我，一定是做了什麼對不起我的事」，現在年紀大了就是珍惜、平淡過日子，她豁達自在地說：「我再也找不到這麼好的老公，因為他有名氣，不敢在外面怎麼樣，這不是很好嗎，不可能這個要好、那個要好，老天爺都只照顧妳一個啊，不可能的事。」

63歲資深演員司馬三三，前年5月罹患乳癌第一期，為了一勞永逸，率性把左乳及淋巴全切除，以鹽水袋重建乳房，病後的她堅強樂觀，化療期間還曾胖5公斤。當時她術後做預防性化療，因發現掉髮，於是拿刮鬍刀把頭髮全剃，療程做完後，現在不但長得茂密，還染了一頭白髮，十分新潮，她常鼓勵病友

：「不是被判死期都有挽回機會。」

司馬三三現在每半年回醫院追蹤1次，平時除了含飴弄孫，也在永和區網溪國小樂齡學習中心擔任講師，近年跟隨兩岸著名水墨畫家陳綉美學習國畫及陶瓷畫。這次重慶書畫展，她特別展出4幅彩墨畫作，分別是4月「紅樹醉秋色」、5月「桐花雪

」、6月「黃金雨（阿勃勒）」及「水色滿帆歸」。

歌手、廣播節目主持人出身的樓曼莉，6年前因在美容院二樓踩空摔下樓，頭部重擊玻璃，命在旦夕，因緊急用手擋頭、擋臉免被玻璃劃傷而造成右手踝骨頭碎裂，送醫後腦部有輕微腦震盪，昏迷時，她隱約聽到耳邊由遠而近、由近而遠的聲音告訴她「妳小孩還小，要堅強喔」，「當時感覺到父親的眼淚掉我臉上，我告訴自己一定要醒來」。

她當年念復興美工，父親反對，後來才又念新聞系考進正聲廣播，成為國台語雙聲廣播員。6年前的手傷復原後，為配合上海世博，創了可穿戴畫版，已申請專利。「最好的復健就是打牌或畫畫」，她重拾畫筆之後活出自信也找到生活重心，「每天泡在藝術裡像泡牛奶浴一樣，會沾染很多文藝氣息」，當年反對她走上繪畫的父親，現已93歲，每次看到她回家都會以濃濃鄉音說「大明星來了，當代藝術家」，讓她百感交集。

由中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江主辦的第六屆海峽兩岸電視藝術節書畫展及「天涯共此時頌詩雅集」，藉此提昇影視工作者文化內涵，培養正當休閒工作餘暇學習，進而在影視產業發酵，未來並將號召明星參與公益慈善義賣，回饋社會幫助弱勢，這次書畫展除了胡錦還有鄧美芳、司馬三三、米凱莉、徐潔兒、樓曼莉、陳玉珠、何念丹、陳民生、汪誕平、徐國揚、凌蕙蕙及前文化部影視及流行音樂產業局局長張崇仁等參與。

(中時)