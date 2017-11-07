每天提早2小時上班！他被開除理由竟是「違規加班」

2017年11月07日 04:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2017年勞資爭議上，「一例一休」肯定榜上有名！正當台灣為此修法，為「工時」解套時，其實在西班牙有名為的連鎖超市經理，因為太熱愛工作，每天「提早上班」2小時，沒想到公司老闆沒給他加薪，還以他「違規加班、獨留店內」的理將這名愛工作的員工開除！

太愛工作反倒失「頭路」？英國《太陽報》報導，世界知名的「利多超市（Lidl）」在全球擁有超過8000家分店，在西班牙巴塞隆納分店任的尚批（Jean P.）在這間超市已經工作12年了，也從小職員升到經理！敬業的他因為太熱愛自己這份工作，因此每天清晨5點就到公司報到，到店裡先整理貨架上的物品、核對訂單、價格等工作。

其實按公司規定，尚批的正常工作時間開始是早上7點，因此等同於他每天自願「加班2小時」。他這個早到公司的習慣，公司同仁都知道，超市老闆也雖然覺得尚批值得加許，但卻以「違規加班、獨留店內」的理由開除他。

只因自己「主動加班」而沒工作，尚批向公司提出告訴！因他不理解公司合約並沒有規定不能早到公司加班！然殊不知尚批的工作合約上有項條款寫道，「員工在公司上班的每一分鐘，公司都必須打卡付薪」！外界猜測，可能是老闆不想付出「加班費」，這才是辭退尚批的真正理由。

(中時電子報)