立冬如「秋老虎」！高溫30度、雲嘉南高屏空品差

2017年11月07日 05:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（7日）是二十四節氣裡的「立冬」，然可感受不到冬天的寒意！今天東北風減弱，氣溫回升，北部高溫上看30度。此外，今天大台北東側仍有短陣雨。另因擴散不良，今天雲嘉南高屏地區空氣品質為紅色警戒，中部與金門為黃色警戒。

已經11月了，今天仍是「秋老虎」！今天東北風減弱，氣溫回升！今天台灣北部、東半部地區及中南部山區及馬祖仍有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，西半部白天高溫上看31度，大台北高溫30度；東半部則為28度上下，不下雨時感覺較悶熱。雖說白天如秋老虎，然清晨與夜間的溫度則在21～23度間，外出民眾仍需做好保暖工作。

另受東北風影響，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易較強陣風，沿海並有較大風浪；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天因擴散不良，高屏及雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)