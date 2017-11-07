米其林誰找來的？是觀光局啦！

2017年11月07日 07:39 工商 姚舜

米其林區域總裁方諾德證實，觀光局確有「贊助支持」出版紅色米其林。但他強調，任何贊助都會影響米其林祕探的評選結果。(圖／姚舜攝)

經觀光局努力，繼綠色版「台灣米其林指南」後，米其林集團將在明年第一季出版紅色的「台北米其林指南」。(圖／姚舜攝)

終於，台灣被正式納了米其林指南的評鑑系統啦！也終於，紅色的「台北米其林指南」確在於明(2018)年第一季正式出刊了。而「讓台灣高水準的美食餐飲被世界看見」，這事，究竟是誰的功勞？答案是：交通部觀光局。

被稱為「美食聖經」的紅色米耳林指南要出台灣版的消息傳了一年多，餐飲業者興奮、擔憂，也疑慮了一年多。興奮與擔心的是，自己的餐廳究竟號能不能得到米其林祕探青睞？疑慮的則是，「紅色米其林要來台灣」這消息的真實性，以及這事究竟是誰？那個單位促成的？

「2017 ITF台北國際旅展」開展前一周，有消息傳出米其林來台評鑑是葉菊蘭出任台灣觀光協會會長後極力催生的，消息更指政府花了9000萬元「買」來的。此事，被台灣觀光協會發正式聲明嚴正駁斥與否認，那麼，米其林指南究竟是誰請來的？答案是觀光局。

台北正式被納入「美食聖經」紅色米其林指南的評鑑系統，這是交通部觀光局力拚台灣觀光多年努力的成果，來台宣布明年將出版「台北米其林指南」的米其林集團區域總裁方諾德（Bruno de Feraudy）證實了觀光局確實「支持贊助」了米其林的此項計畫，但他也強調，就像國際運動賽事或F1方程式賽車一樣，主辦單位為了順利辦好比賽故都會尋找贊助，但「贊助絕不會影響比賽結果！」。

方諾德的「證詞」，刀切豆腐兩面光，既肯定了觀光局的努力，也打破了台灣觀光協會會長葉菊蘭是催生「台北米其林指南」幕後推手的傳聞，「米其林究竟是誰找來的」，自此有了具體答案。

紅色米其林指南目前在全球28個國家及地區中評選最優秀的餐廳及酒店，而作為「全球頂級餐飲視窗」的米其林指南，展現了一個國家的美食活力，發掘並探索該城市地區的餐飲文化，同時並指引食客去認識美食的新趨勢。透過術業有專攻的祕探與嚴格的評鑑制度，不僅被米其林指南推薦或授星的餐廳，可望生意大好，更重要的是，米其林指南更大力促銷了當地美食與觀光產業的發展。

包括新加坡、首爾與即將在年底出版米其林指南的曼谷，米其林指南都得到該國觀光局積極爭取且贊助。美食，是台灣觀光的資產，而觀光局更明白米其林指南對提升觀光產業爆發的能量。於是多年前即透過外交部駐法代表處與米其林集團聯繫，只是當時駐法代表處被政治思維「卡」住，故此提議不了了之。

觀光局未死心，之後觀光局自己努力透過管道與米其林搭上線，積極與對方聯繫溝通，最後終於得到對方回應，並多次派員來台考察市場且談到出版細節，先促成了綠色台灣米其林指南的出版。

為推升台灣觀光產業，觀光局持續與米其林集團積極溝通並爭取對方來台出版發行紅色版米其林指南，惟鑑於「贊助米其林」事涉敏感，觀光局是以「密件」處理該案，避免節外生枝。而所以遲至今天才要正式出版紅色台北米其林指南，有媒體指是兩岸政治氛圍低迷，來台陸客減少嚴重衝擊台灣觀光產業，故觀光局欲藉紅色米其林「救世」。對此，觀光局官員以「張飛打岳飛」回應，並指這根本是兩回事，「實不應亂戴帽子混淆大眾」。

昨(6)日米其林集團宣布來台出版台北米其林指南記者會上，有記者問「何以較綠色米其林晚了這麼多年？」，觀光局主任祕書林坤源回答時指出「市場積蓄累積的能量很重要」，此說法後來也得到米其林區域總裁方諾德的背書。

事實上，台北被納入紅色米其林評鑑體系，最重要的關鍵，一方面是台北已確實具有數量夠多、食物品質夠格的美食餐廳，足以支撐一本指南的發行。另一個原因是，以產製輪胎起家的米其林，要讓更多人認識「米其林」。

觀光局贊助米其林出版紅色指南時間多長？贊助金額是多？米其林當然不會透露，方諾德僅表示，這是一個「長期發展計畫」。惟據了解，此一贊助計畫是5年，金額也未超出亞洲其它城市。

(工商)