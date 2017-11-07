MLB》洋基為何換帥？總管嫌吉拉迪不得人心

2017年11月07日 07:23 中時電子報 盧品青

上週黯然離開洋基隊的前總教練吉拉迪(Joe Girardi)曾表示他並非自願離開，外傳是洋基總管凱許曼(Brian Cashman)決定不續聘他，凱許曼本人如今也證實了這項傳言，他還指出吉拉迪不適合續任的理由：與球員欠缺互動。

其實吉拉迪與凱許曼一直保持友好，凱許曼也很少干涉吉拉迪的決策，美聯系列賽G2那個引爆爭議的觸身球挑戰，凱許曼表示他根本沒放在心上，他指出吉拉迪的問題在於「不擅長與球員互動、溝通、並建立良好的關係。」等於是說吉拉迪不得球員的心，凱許曼打算要尋求一位「能對球員開誠布公」的總教練。

如果洋基打進世界大賽，凱許曼還會想換人嗎？凱許曼在記者會上表示，假設性的問題很難回答，但他認為洋基「需要一個新面孔」來領軍的計畫不會改變。對於新帥人選他沒有口袋名單，他表示洋基正在換血與年輕化，因此他也願意考慮資淺或沒經驗的人選。

有球迷認為凱許曼的理由過於牽強，「這麼不懂溝通的總教練，你還讓他當了10年，等我們快打進世界大賽你才換人？」「這是藉口而已，外界無法知道球團內部的事。」「凱許曼沒買到韋藍德，該滾蛋的人是他。」「時代不同了，年輕球員10年來心態變化真的很大。」「沒辦法溝通啊，有些球員根本不是講英文的。」

(中時電子報)