11／7 三大報頭條要聞

2017年11月07日 07:33 中時電子報 編輯整理

◎中國時報

●2017年亞太經合會（APEC）經濟領袖周昨（6日）在越南峴港登場，今年越南首創「APEC領袖與東協領袖非正式對話」活動，預計周五（10日）下午舉行，我領袖代表宋楚瑜亦受邀出席，與會者除美、日、大陸等20位經濟體領袖或代表外，緬甸、寮國、柬埔寨等亦受邀請，這是我政府第一次與東協10國元首的對話會議，宋楚瑜將在會中說明政府的新南向政策，表達願與東協國家加強經貿合作。

●行政院火速核定戴謙人事案後，中油昨日召開臨時董事會正式推選其出任董事長，從養鴨博士、南科管理局首任局長，如今轉戰石化界，面對外界諸多質疑，他強調，在過去每個階段的成績，都經得起檢視，以南科為例，從籌備時砍甘蔗開始，至今，創造逾8萬個就業機會，躋身全球最環保園區，他有信心能助中油度過重重困境。

●美國總統川普被「通俄門」醜聞纏身，國際調查記者聯盟（ICIJ）5日公布的「天堂文件」裡，川普的女婿庫許納赫然在列，他的公司所創辦的房地產網路平台「Cadre」（核心）疑似與俄羅斯億萬富豪米爾納有生意往來，而商務部長羅斯也被爆料與俄國總統普丁的女婿有鉅額交易，看來川普政府想要撇清與俄羅斯關係恐怕是難上加難。

◎旺報

●中共十九大後，兩岸民間交流最重量級的2017兩岸企業家紫金山峰會6日在南京登場，在中共總書記習近平定義的「新時代」下，大陸全國政協主席俞正聲在峰會開幕式的演講，更具意義；他對深化兩岸經濟交流合作提出四點意見，允諾逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，但也強調唯有「九二共識」才能撥雲見日，並警惕「去中國化」行為。

●台中市旅行社領隊顏聖憲10月率團到大陸及俄羅斯海參崴旅遊，疑被查出持有「中國人民共和國護照」，內政部上個月函請廢止他的中華民國護照、身分證並註銷戶籍。顏聖憲因此成為幽靈人口，健保卡、駕照跟著被註銷，他昨天大嘆，只不過去旅遊，「竟失去戶籍」。

●美國總統川普本月8日首訪中國，大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘分析，「習川會」無非聚焦兩大重點，也就是朝核問題與中美經貿。過去一年，中國在對朝制裁上幾乎做出空前讓步，北韓當局對中國敵意空前升高，估計中國不會再就朝核向美國讓步，中方可能會在雙邊貿易上採個別合作，以擴大美國對中出口及部分合理化調整平衡川普，盡量讓他滿意。

◎工商時報

●由於蘋果包下了三星、SK海力士、美光等三大廠第四季行動式DRAM產能，在產能排擠效應發酵下，標準型、伺服器、利基型等DRAM持續缺貨，第四季合約價順利再漲6～10％，業界對明年第一季淡季續漲5％已有高度共識，法人點名南亞科、華邦電、威剛將受惠最大。

●沙烏地阿拉伯政府上周末以肅貪為由，逮捕至少11位沙國親王以及數十位高官與企業家，震驚全球，也為油市漲勢增強動能，周一油價再度刷新2年高點。專家預料，沙國政治鬥爭對油價短期影響不大，但後續值得關注。

●因部署「薩德」反導彈系統而被大陸抵制的韓國知名綜合集團樂天（LOTTE），隨著中韓關係出現轉機，有望重返大陸市場。樂天昨（6）日表示，其位於成都的綜合商城項目，10月底已獲得第2階段建設的批准。

(中時電子報)