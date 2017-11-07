徐世榮：民進黨對勞工立場丕變 連深綠都看不下去

行政院長賴清德昨親自主持記者會宣布政院解決缺地問題的措施。（資料照,陳怡誠攝)

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中時電子報

行政院長賴清德昨主持行政立法協調會報，會中達成共識，包括「七休一」將有條件鬆綁，加班上限則改為3個月合計138小時等。不過台灣教授協會罕見發出聲明，呼籲勞動部懸崖勒馬，撤回勞基法修正草案。對此，政大教授徐世榮在臉書表示，對於勞工或是土地徵收政策，民進黨選前選後立場丕變，繼續承繼過往戒嚴威權體制，「難怪連深綠的台教會都發出措辭那麼嚴厲的聲明」。

台灣教授協會昨發聲明指出，勞動部最近提出勞動基準法修法討論草案，針對去年底通過之一例一休，以休息日工作核實計算工時與工資、每月延長工時上限提高或以三個月為範圍容許月間挪支、輪班制工作連續休息時間倒退回8小時、開放例假日得以週期調整而致得連續工作12日等作法，試圖扭轉現行勞動保護諸多規定，與產業發展、勞動保護、世界潮流背道而馳。台灣教授協會呼籲勞動部撤回該內容之勞動基準法修正草案，拒絕修惡。

台灣教授協會表示，勞動部和行政院必須回到蔡總統競選時提出之勞工政策初衷，縮減工時、週休二日，發展更細膩的產業政策，善用與組合多樣的經濟與勞動促進工具，共同解決台灣經濟與勞動體系邁向轉型階段的過渡障礙與困難，不要再逆時代潮流而行，否則將迎向勞動、社會、經濟與產業升級等多輸局面。

對此，徐世榮說現行不論是勞工或是土地徵收政策，其實依舊充斥國民黨戒嚴威權體制色彩，而這皆是轉型正義重大課題。不過民進黨卻是選前選後立場丕變，不僅繼續承繼過往戒嚴威權體制，甚且是有過之而無不及，「這也難怪連深綠的台教會都會發出措辭那麼嚴厲的聲明了」。

(中時電子報)

文章來源：徐世榮臉書

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