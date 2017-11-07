淪美國看門狗？ 王炳忠：台灣其實連狗都不如！

總統蔡英文。（本報資料照片）

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中時電子報

美國人說，台灣軍事預算太少，募兵制也大有問題！網友表示，為什麼台灣作美國「看門狗」，還要自掏腰包備「狗糧」？新黨發言人王炳忠在臉書發文表示，台灣是狗嗎？台灣其實連狗都不如！狗至少還能咬人，但台灣被越南、菲律賓、日本欺負時，我們能反咬嗎？還得看美國臉色！

王炳忠表示，我們也沒啥好罵美國，因為美國說的是大實話，人家告訴你不可能為台灣犧牲，買武器你要自己準備錢，上戰場你要自己準備人，至於美國賣不賣，真開戰了派不派兵，那是人家的選擇，是「恩賜」，不是義務。

我們的國防部其實也誠實，今年漢光演習就已經說，一旦到了2025年，如果沒有美國的F35，兩岸開戰台灣必輸無疑！很多人可能會說，有也不會贏，或者說F35根本買不到、交貨也要十年！姑且不管這些，也不管到時大陸會不會有更先進武器，至少國防部已經告訴你，沒有F35就根本不能打！

就算用盡方法買F35？王炳忠直言「美國人先問你錢在哪？」現在台灣用在軍事上的支出，每年大約台幣3000億，大家說比大陸少，大陸約一年台幣4兆，那是要升高到5000億、1兆、3兆還是5兆？台灣經濟已經很低迷，工作已經夠難找，將來青年還要多這些負擔，甚至恢復當兵一年或更久，你要嗎？

(中時電子報)

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