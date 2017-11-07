靜宜大學財金系專業講座 提升學生實戰力

靜宜大學財務金融學系為協助學生瞭解專業理財及數位金融領域的發展趨勢，邀請知名財經專家林奇芬與金融產業專業講師，分享最新的數位金融Fintech及理財相關資訊。（陳世宗攝）

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林奇芬（左）勉勵學生，只要朝對的方向前進，一定會更美好。（陳世宗攝）

靜宜大學財務金融學系為協助學生瞭解專業理財及數位金融領域的發展趨勢，特與台新銀行等單位合作，邀請知名財經專家林奇芬與金融產業專業講師，分享最新的數位金融Fintech及理財相關資訊，藉此提升學生專業及實務經驗締造「贏的實力」！

靜宜大學財務金融學系主任林卓民指出，為培養兼具理論實務及國際視野的財金專業人才；該系規畫金融機構管理、投資理財及公司財務決策等專業學程，並由業師領航，積極輔導學生考取證照。再與國內外企業、金融機構產學合作，輔導學生實習，其中長期實習留任率更高達7成以上。

林卓民鼓勵學生出國交換、參與各類財經相關競賽，藉由產學合作所安排的精彩講座，獲得最新金融趨勢，運用所學專長，增加實戰力！

鼓勵年輕人及早儲蓄，讓定時定額成為理財好習慣！林奇芬在「20歲就投資、多賺1000萬」的演講中；從有收入時就開始投資，可買進台灣優秀企業股票，當股東，分享好企業的成長果實。投資過程能參與市場、關心台灣經濟，瞭解上市企業現況，花小錢啟動投資經驗很重要！

林奇芬指出，「投資理財需要實戰經驗，至少要花3到5年才能懂得基本觀念；還要花5到10年經歷景氣波動考驗」！若年輕就練好基本功，在收入成長期，投資效益就可大幅增進。

林奇芬勉勵學生，22K薪水不會限制能力成長、薪資成長、財富成長，只要朝對的方向前進，一定會更美好。

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