楊芳玲獲提名監委 網友：難怪姚立明打柯P那麼勤快

姚立明(右)和柯文哲曾是政壇好搭檔。（中時資料照／趙雙傑攝）

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中時電子報
/綜合報導
楊芳玲（右）曾任柯市府法務局長，最後卻是不歡而散。（取自台北市議會官網）

監委被提名人、親民黨副祕書長劉文雄7月不幸辭世，蔡英文總統昨（6日）補提名前台北市政府法務局長楊芳玲為監委。由於台北市長柯文哲近來和民進黨關係緊張，楊芳玲的先生姚立明批判柯文哲又毫不留情，楊芳玲的補提名，惹得網友質疑：難怪姚立明打柯P那麼勤快。

去年9月，楊芳玲堅持不撤銷前中山國中音樂教師蕭曉玲解聘處分案，多次在市府內部會議和柯團隊發生爭執，一怒請辭。不過另一關鍵因素，據說是因她在法務局長任內挑選李復甸擔任大巨蛋案主任仲裁人，而李復甸正是因「愛滋器捐案」彈劾柯P的監委。

柯文哲競選台北市長，姚立明是「軍師」，可柯姚兩人關係卻漸行漸遠。上個月姚接受電視節目訪談時說，柯原本就是靠民進黨禮讓才當選市長，並非與民進黨平起平坐，他甚至把2014年周子瑜道歉說成是2016年柯P勝選大功臣。有人批姚已從盟友淪為打手，專門對付柯P，也有人嘆姚立明「太走鐘」，以後他批評柯文哲的話，都不能隨便相信。

楊芳玲獲補提名監委消息曝光後，網路湧出批評聲浪，有網友說，為自己老婆的前途，打擊政敵以表效忠，能理解。還有人說：「原來如此，難怪必須幫著打柯 打的很用力。XD」更有人說，提名楊芳玲「擺明是針對柯文哲來的！」「柯文哲K民進黨，當然針對柯文哲而來。」

(中時電子報)

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