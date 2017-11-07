MLB》2017年度賽揚獎、MVP候選人名單出爐

2017年11月07日 09:07 中時電子報 盧品青

世界大賽落幕後一周，美國棒球作家協會(BBWAA)7日公布今年大聯盟各獎項的最後入圍名單，最終當選人預定於下周陸續出爐。

美聯新人王：洋基賈吉(Aaron Judge)、紅襪班能坦迪(Andrew Benintendi)、金鶯曼錫尼(Trey Mancini)

國聯新人王：道奇貝林傑(Cody Bellinger)、海盜貝爾(Josh Bell)、紅雀狄揚(Paul DeJong)

國聯最佳教練：道奇羅伯茲(Dave Roberts)、響尾蛇魯瓦洛(Torey Lovullo)、洛磯布萊克(Bud Black)

美聯最佳教練：太空人辛屈(AJ Hinch)、印地安人法蘭柯納(Terry Francona)、雙城莫利特(Paul Molitor)

美聯賽揚獎：印地安人克魯伯(Corey Kluber)、紅襪賽爾(Chris Sale)、洋基塞弗瑞諾(Luis Severino)

國聯賽揚獎：道奇柯蕭(Clayton Kershaw)、國民薛爾瑟(Max Scherzer)、國民史崔斯柏格(Stephen Strasburg)

國聯MVP：馬林魚史坦頓(Giancarlo Stanton)、響尾蛇戈史密德(Paul Goldschmidt)、紅人瓦托(Joey Votto)

美聯MVP：洋基賈吉、太空人艾爾圖維(Jose Altuve)、印地安人拉米瑞茲(Jose Ramirez)

(中時電子報)