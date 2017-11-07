生態失衡前兆？黃河變清了

山西吉縣黃河壺口瀑布的水流相對過去明顯清澈。(新華社)

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中時電子報

黃河是全球含沙量最高的河流，以顏色土黃著稱，但該河近年來有逐漸變清澈的趨勢。官員說，這是「人民治黃」政策下的治理成果；專家則憂心，環境短期轉變會讓周邊生態失衡。

綜合大陸新聞報導，2000年至今，大陸黃河的泥沙含量開始遞減，以目前來說，在非汛期時，八成以上的河段是清澈河水；對此，大陸前水利部主管官員指出，黃河水流的確有相對變清的趨勢，他認為這是1946年以來治理黃河的成就，但生態專家卻對此情況表示擔憂。

水歷史和水文化研究專家鄭曉雲分析，黃河變清不一定是好現象，因為黃河泥沙的調節理應是與大自然平衡，而非適應人的平衡；他說，黃河周邊的地貌環境、植被、動物等，經過數以萬年計的時間建立一套互適應的生態環境，現在黃河泥沙驟減則難免破壞這種平衡。

鄭曉雲舉例說明，山東東營、濱州等黃河入海口城市屬黃河沖積平原，泥沙可以擴大陸地面積，又可以覆蓋鹽鹼地，甚至進一步改善土壤土質及涵養河灘；另一方面，黃河內的特殊物種已經適應濁水的環境，黃河變清後，會影響牠們的生活習性。

鄭曉雲強調，從自然的角度講，黃河泥沙還是能起到平衡自然生態的作用。所以黃河變清的影響或好或壞，尚待觀察！

水資源保護專家、原長江流域水資源保護局局長在接受媒體訪問時表示，透過調水的手段無法救黃河。他說，黃河在理論上正在死去，這跟全球的氣候環境，生態變化有關。

(中時電子報)

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