立冬氣溫飆到31度 今年冬天會很冷？

2017年11月07日 09:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

2016年統計的立冬日最高溫前15大對照圖。（翻攝自賈新興臉書）

俗諺「立冬不冷，冬天會很冷」，今天立冬碰到高溫，是否預告今年冬天會很冷？氣象專家都未給予肯定答案。吳德榮指出，不是立冬尚天冷才是正常，賈新興則指出，在全球暖化影響下，冬天似乎變得愈來愈不冷。不過，氣象達人彭啟明認為，看不出彼此關連性，很難加以預測。

立冬碰到高溫是異常嗎？吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機》指出，立冬在24節氣上指冬季開始了，但不是當天冷才是正常。他解釋，台灣正恰巧處在大幅回暖的時間，遇上「秋老虎」，「若勉強說是天候異常，那就是誤會一場了。」

賈新興也指出，「立冬」代表著冬天的來臨，但「立冬」未必就會開始感受到天氣變冷了，特別是在全球暖化影響之下，冬季似乎愈來愈不冷！

根據2016年立冬日最高溫前15大對照圖統計，台灣史上最熱立冬日是1943年的32.8℃，其次是1990年的32.4℃，去年31.1℃排在第9名，前年(2015年)也出現31℃的高溫排在第11名。

賈新興曾分析，過去的立冬日不冷，12月不冷機率高達71%，前年立冬日不冷，但12月均溫為16.5℃，卻有點冷(長期平均溫是17.3℃)。而根據氣象局資料，去年立冬氣溫31.1℃，2016/17年冬季偏暖，冬季3個月每日最高溫有1個月將近來到25度以上。

今年立冬預測氣溫為31℃，到底冬天冷不冷？套句氣象達人彭啟明的話，「這種奇怪的想法，統計上很難看得出關聯，也無法拿這做預測的啦！」

(中時電子報)