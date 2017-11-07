空品拉警報 台中火力發電廠降載減碳

西半部空氣品質不佳，台中市府要求台中火力發電廠再度配合降載減碳，台電7日凌晨3至6時進行降載。（盧金足翻攝）

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台中市府環保局長白智榮除通知台中火力發電廠配合提早降載減碳，也立即啟動預警二級應變措施，提醒民眾外出時做好自我防護。（盧金足攝）

台中市7日上午7時空品監測多為橘色至黃色等級，指標汙染物為細懸浮微粒，台中市府環保局依中央氣象局預報，掌握台灣西半部空品可能普遍不佳，提早通知台中火力發電廠配合降載減碳，台電已於凌晨3至6時進行降載，降載量730百萬瓦（MW），這也是台電第23次配合市府防制空汙政策進行降載。

環保局長白智榮表示，台灣7日受到太平洋東風轉東北風影響，高壓外圍環流籠罩，中央山脈西側處於背風區弱風帶，各地風速低，導致汙染物容易累積，除通知台中火力發電廠配合提早降載減碳，也立即啟動預警二級應變措施，提醒民眾外出時做好自我防護。

未雨綢繆！環保局依據中央氣象局預報，掌日台灣西半部空品情況，提早通知台中火力發電廠配合降載減碳，台電7日凌晨3至6時進行降載，環保局監控空品狀況，如進一步惡化，要求台電繼續配合降載。

台中火力發電廠是中部地區空汙的最大固定汙染源，市府制訂《台中巿公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》等政策工具，達成要求台電承諾燃煤機組改為燃煤機組等改革，但7日台中又陷霧城，一早很多民眾即在臉書PO出各區天空灰濛濛景象。

環保局啟動二級預警因應措施，通知重大工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵；此外，也於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化，並由教育局通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。

白智榮進一步說明，此波東北季風強勁，西半部普遍空氣品質不良，入冬後早晚溫差也大，提請民眾注意保暖，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時可戴上口罩。

(中時)

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