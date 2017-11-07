勞工是心中最軟一塊 網友貼長鼻子小英諷刺

2017年11月07日 09:29 中時電子報 謝雅柔

行政院長賴清德昨拍板敲定「一例一休」五大修法方向，包括「7休1」有條件鬆綁，另外，每3個月為期加班上限138小時，輪班者原則連續休息11小時，經同意變更者不得少於連續8小時。不過有網友發現，這次修法竟倒退嚕，比沒有一例一休時更糟，跟薪資水準一樣回到30年前，並貼出蔡英文總統鼻子變長的漫畫諷刺。

行政院長賴清德昨主持一例一休修法方向，其中勞工加班時數改以核實計算；加班工時，3個月以138小時為上限；輪班不可少於8小時的休息時間；「7休1」鬆綁需經行政機關同意。

對此，《報導者 The Reporter》指出，這次修法竟是又來個倒退嚕，比沒有一例一休的時候更糟糕，跟薪資水準一樣回到30年前？！蔡英文曾說，勞工是她心中最柔軟的那一塊，難道其實是最容易榨癟榨乾、壓好壓滿的那塊？

該報導以休息日加班費核實計算為例，一例一休修法前，為了讓勞工休息日能真的休息，休息日工資從優計算:做1~4小時，以4小時計算；做4~8小時，以8小時計算。最新修法草案則為休息日工資核實計算，做幾小時領幾小時。外界擔憂，核實計算將削弱休息日「以價制量」的效果，勞工離周休二日越來越遠。

此外，針對輪班間隔由11小時縮為8小時，《報導者 The Reporter》說一例一休修法前，輪班需間隔11小時（目前尚未生效）。而最新修法草案採取乙案：以間隔11小時為原則；但若經工會或勞資會議同意，可另約定時間，不得少於連續8小時。該報導稱在台灣企業工會及勞資會議覆蓋率皆不到1成的情況下，勞工根本無法說不，過勞的花花班表只會越來越嚴重。

《報導者 The Reporter》也貼出小英長鼻子漫畫，並諷刺表示蔡英文曾說，勞工是她心中最柔軟的那一塊，難道其實是最容易榨癟榨乾、壓好壓滿的那塊？

(中時電子報)