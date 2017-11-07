想關馬英九想瘋的人 徐巧芯：馬英九不怕

2017年11月07日 09:35 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

慶富詐貸案火燒前總統馬英九，主因是一封陳情信，馬轉給相關部會，被稱為是介入證據。馬英九辦公室發言人徐巧芯說，總統府、行政院想轉移焦點，馬英九行得正、坐得正，經得起檢驗，不怕你們這些「想關馬英九想瘋的人」。

當年慶富寫給馬英九的一封陳情信，馬依例行作業，轉給行政部門。而蔡英文總統接到慶富4次陳情信，總統府已承認，同樣以「密件」移請行政院秘書長酌處。

對此，徐巧芯近期在臉書發文，指同樣是陳情，都因涉國防工業所以列「密件」，但民進黨接到的陳情就一定清清白白沒問題，馬英九接到的一定有鬼有施壓？好一個雙重標準啊。

徐巧芯表示，總統府、行政院卻想單單想以「馬英九施壓」這種斗大但毫無證據的標題轉移焦點，真的有要全面徹查此案的決心嗎？更直接的說，民進黨政府敢查下去嗎？

她說，想要胡亂放火燒人，這把火，終究會燒回自己身上。奉勸這些隱身在後的「黨政人士」，要光明正大的做人，小心引火自焚。

徐巧芯表示，馬英九前總統，行得正、坐得正，在本案上就是如此清楚明白，經得起檢驗，不怕你們這些「想關馬英九想瘋的人」。

承攬獵雷艦的慶富造船，爆發嚴重財務危機，遭第一銀行除宣布聯貸違約。「慶富案」並火燒前朝馬政府。（慶富提供）

以下為徐巧芯臉書全文：

馬英九被指控涉入「慶富案」施壓一事，就是一場被政治操作刻意為之、為了慶富案真相轉移焦點的大的烏龍。

對馬英九的指控是這樣的：在上報、鏡傳媒、壹週刊先有「黨政人士」以匿名的身份向媒體爆料，慶富曾在2015年以及2016年5月（馬英九卸任前夕）向總統府提出陳情案，陳情案以密件的形式轉行政院處理，「黨政人士」認為這是馬前總統施壓替慶富解決問題的證據。

當天我們就已經對外澄清，這類「陳情」是每個民眾都可以有的權利，總統府也會依照正常的程序處理，並非施壓。

然而，提到馬英九嘛，可能就讓很多對他有異於常人的愛的人HIGH起來。接著幾天，開始有人拿著這個邏輯並不縝密也說不不通的爆料捕風捉影。殊不知，這樣的打法，反彈到自己的主子。

事實是，蔡英文接到的慶富陳情還更多。總統府發言人林鶴明今日對外說明，承認自上任以來就收到慶富造船公司來函陳情四次，並且同樣以密件移請行政院秘書長酌處。還說，這都是總統府依照行政程序法第七條有關陳情規定的作業辦法，歷任總統皆依此原則辦理。

今天上午，金管會主委顧立雄在立院追問此事時，跟黃國昌一搭一唱演雙簧，「證實」有此陳情案及列密件，黃國昌、徐永明等人如獲至寶，質疑「如果正大光明為何要列為密件」？以此指控馬政府涉入聯貸案施壓。

好啦，那麼今天點名的幾個，要不要出來質疑慶富案的幕後主使者是蔡英文總統？黃國昌、徐永明兩位委員，請在臉書上也補一篇完完整整痛批蔡英文施壓的PO文好嗎？對你們來說應該不難吧？

還是說，同樣是陳情，同樣是事涉國防工業所以列密件，但因為是民進黨接到的陳情就一定清清白白沒問題，馬英九接到的一定有鬼有施壓？好一個雙重標準啊。

如果馬英九有透過陳情信替慶富施壓，那麼2015的陳情應該就是個結束了，何以在總統卸任前又陳情三次？又何以在蔡英文上任以後持續陳情？況且，在2016年5月多的這個時間點，正值馬英九準備卸任，到底這些陳情是想要陳給誰看的，大家心理有數。

話說回來，慶富集團董事長陳慶男，跟藍、綠哪一方的關係好、交情密切，政治圈的人都相當明白。今天立法委員曾銘宗公開質疑高雄銀行貸款12億給慶富集團一事，恐怕才是關鍵，但總統府、行政院卻想單單想以「馬英九施壓」這種斗大但毫無證據的標題轉移焦點，真的有要全面徹查此案的決心嗎？更直接的說，民進黨政府敢查下去嗎？

想要胡亂放火燒人，這把火，終究會燒回自己身上。奉勸這些隱身在後的「黨政人士」，要光明正大的做人，小心引火自焚。

至於馬英九前總統，行得正、坐得正，在本案上就是如此清楚明白，經得起檢驗，不怕你們這些「想關馬英九想瘋的人」。

(中時電子報)