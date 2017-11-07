廣州一帶一路戰略 南僑借東風

2017年11月07日 09:34 中時電子報 綜合報導

南僑集團的國際化發展，借「一帶一路」續航。（記者李怡芸攝）

搭上「一帶一路」的東風，台商南僑集團的國際化發展也得以藉此續航。一帶一路戰略中，廣州為「21世紀海上絲綢之路」的主港，南僑的廣州廠作為在大陸華南、西南市場的製造及營運中心，未來將借著「東風」，利用泛亞鐵路及海運通道，開發東盟市場。

南僑自1996年開始投資大陸事業，生產烘焙油脂，首開服務型製造業的先河，作為B2B供應商，而後產品延伸到烘焙餐飲相關的鮮奶油、冷凍麵團、冰淇淋、急凍熟麵、即食餡料、烤焙餡料等。參與本屆廣博會，南僑集團以較易面向消費者的冷凍麵團和烘焙油脂作為主要展示形態，現場出爐的酥餅糕點吸引眾多消費者嘗鮮。「第一天下午2點多就全部賣完」，南僑集團副總裁特別助理蘇嘉莉介紹。

看好西部發展 重慶設點

蘇嘉莉指出，南僑集團去年5月參加海協會「一帶一路」川渝貴考察團後，也希望和大陸的政策結合，今年3月南僑在重慶成立西部營運中心，看好西部烘焙市場的後發潛力，及天然乳製品資源，同時南僑代理歐洲高端鮮奶油的成績向來亮眼，未來更可運用渝新歐等中歐鐵路，提高物流效率，開發原料來源；此外，廣州是海上絲綢之路的重要通路，未來將與大陸華南、西南，及泰國廠結合產生協同效應。

布局全球戰略 泰國建廠

南僑自1989年在泰國建廠，開始國際化的發展，目前銷售區域遍及世界五大洲；而泰國位於一帶一路的南向通道沿線，是東盟成員國之一，南僑泰國廠作為南僑的全球外銷基地，未來在一帶一路的布局下，預期將和南僑廣州基地、重慶基地產生協同效應。

對於台商南僑集團而言，「一帶一路」也帶出未來的願景，結合中歐鐵路、泛亞鐵路和海上絲綢之路，並建設廣州、重慶及泰國基地，有助於南僑全球化戰略地圖，而這全球化部局，也有賴南僑在大陸事業穩健發展，開發出新的項目和合作模式，整合資源擴大綜效，進而雙贏地開創發展的黃金歲月。

(中時電子報)