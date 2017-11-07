《時來運轉》本周單場暨場中投注 NBA火箭持續升空

美國職籃火箭隊。(美聯社)

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台灣運彩單場暨場中投注場次(11月07日~11月13日)

1.「美國職籃NBA」：提供7場單場或場中投注。

休士頓火箭開季打出8勝3敗的亮眼戰績傲視群雄，本週火箭將在11/10(五)迎戰戰績低迷的克里夫蘭騎士、11/12(日)碰上同組狀況不錯的曼菲斯灰熊以及11/13(一)將對戰本季擊敗過馬刺以及騎士的印第安那溜馬，場場硬仗，火箭戰績能否持續看漲，鎖定台灣運彩單場或場中投注。

2.「足球」：提供12場單場或場中投注。

‧世足資格賽：提供8場單場或場中投注。

本週是國際比賽週，2018世界盃資格賽最後6個附加賽名額即將誕生。歐洲區8隊捉對廝殺，包括北愛爾蘭對瑞士、克羅埃西亞對希臘、瑞典對義大利、丹麥對愛爾蘭，各組主客場兩回合，台灣運彩都開放單場投注。

中北美洲與亞洲的附加賽，由宏都拉斯迎戰澳洲，第一回合開放單場投注；大洋洲與南美洲的附加賽，紐西蘭主場對秘魯的第一回合，除單場外更加開場中投注。

‧足球友誼賽：提供3場單場或場中投注。

本週的國際友誼賽有多場重量級大戰，多支已取得世界盃參賽資格的球隊相互較勁一探彼此虛實，日本與巴西在法國里爾交鋒；英格蘭坐鎮溫布利主場迎戰衛冕冠軍德國；主辦國俄羅斯讓阿根廷率先體驗明年世界盃決賽場地盧日尼基體育場，兩隊在此上演友誼賽必成全球焦點。3場友誼賽台灣運彩都開放單場投注，日本對巴西以及俄羅斯對阿根廷兩場賽事，則同時加開場中投注。

運彩單場與場中投注

實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)

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