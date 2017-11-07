侯漢廷批遠航董座：潛意識把空姐當陪酒小姐

遠航董事長張綱維（右）指著照片說，九成是員工的聚餐，空服員幫來賓倒水酒算是陪酒嗎？（資料照片 張佩芬攝）

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中時電子報
/綜合報導
遠航一名遭解雇的空服員日前錄製影片「空服員的告白」，揭露航空公司不為人知的真相。(翻攝自YouTube)

遠航空服員指控被志願「陪酒」，昨(6)日該公司董事長張綱維出面反擊並提告，說航空業是服務業，做個接待工作沒什麼。新黨侯漢廷批說，這是對專業的不尊重，更痛罵此說法徹底物化女性，「潛意識就是把女空服員當陪酒小姐！」

侯漢廷在臉書貼文直指遠航觀念不對，怎麼解釋都該被批判。他指出，遠航空服員批評公司要求在用餐場合，與旅行社業、為長官倒酒，讓空服員懷疑「自己真的只是個空服員嗎？」沒想到董事長出面解釋更令人驚嚇，說倒酒水只是一個接待工作，他不覺得有什麼、都有領公差費。

「這叫解釋？是出來找罵吧？有病啊？」侯漢廷說，這是對專業的不尊重。空服員的工作本身不包含陪吃飯，在各個公司都會有這個狀況，領有證照或能力的專業人才來公司，只因是新人，卻被當成倒茶影印服務生，台灣不尊重專業，各行各業有之。人才資源錯置，團隊就難以成長。

再者，遠航的作法是對性別的不尊重。侯漢廷質疑，「為啥要找女空服員陪吃飯？

不就是覺得美女陪著比較好嗎？不然你有找空少來陪長官嗎？潛意識就是把女空服員當陪酒小姐啊！」開記者會還有臉說，「有給勞務費啊！」覺得女性的服務、陪吃飯可以金錢衡量、徹底的物化女性！

文章來源：侯漢廷臉書

中時電子報提醒您：飲酒過量，有害健康！

(中時電子報)

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