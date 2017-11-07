廣博會參展品 看見南向聯結

2017年11月07日 09:59 中時電子報 綜合報導

傳統的廣東布料香雲紗外銷星馬受到歡迎。（記者李怡芸攝）

每年的廣博會，許多市民會特別拉著行李箱前來「掃貨」，除了在地的美食、傳統工藝品、服飾，作為「一帶一路」重要位置，從民生消費上也不難看出與「南向」的聯結。

對許多廣州在地人來說，已25屆的廣博會，有吃有玩，商品琳瑯滿目是一大特色，走一圈下來總是行李箱鼓鼓，收穫滿滿。以今年的國際城市館為例，來自菲律賓的茱蒂絲餅乾、馬來西亞的榴槤咖啡，十分受到「老廣」歡迎，排著隊搶購的畫面時而可見。甚至，來自泰國曼谷、日本福岡，乃至柬埔寨、烏干達等地的特色農特產品亦能在此進貨。

據統計，今年廣博會有20多個國家和國內城市來穗參展。其中，作為綜合展之一的「國際城市及名優產品展」，主要展示了來自海內外各地參展城市整體形象和名優產品。

除了國外的商品在廣博會可見，廣州的傳統工藝品亦在此吸引國外買氣，廣東妙曼錦繡服裝公司的總經理高曉東就指出，曾作為國禮送給瑞典皇后，產於廣東佛山市順德區，至今仍以傳統工藝製作的「香雲紗」，在廣博會上向外輸出亦多，以華人地區為主，如馬來西亞、新加坡等地，近年亦開始獲歐美人士青睞。

「過去是用塘泥塗在絲綢上，經過幾番曝曬而成，染色、天候各方面影響變化很大。」高曉東表示，傳統的香雲紗染製後較硬，穿起來布料磨擦沙沙作響，故又稱「響雲紗」，且過去大富人家講究「穿舊不穿新」，新買的白雲紗先給丫鬟傭人穿個一年半載成了「熟紗」後自己才穿，近年已從染劑上改良而不再需要「穿舊」。

手工木梳、糕餅木模具等傳統工藝品，在廣博會上亦獲得不少參觀者駐足選購，業者指出，現在由於木製糕餅模具的量愈來愈少，許多馬來西亞和新加坡的華人，還會特別選擇廣博會時在穗採購，近年一些「熟客」甚至透過微信訂購，並在朋友圈裡分享家中孩子用木模具製作糕餅的照片，顧客與商家互動相當熱絡。

(中時電子報)