王丰：賴清德的民粹式討好 正是台灣衰敗之震源

賴清德。(本報系資料照)

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中時電子報

蔡政府推一例一休爭議不斷。作家王丰在臉書發表看法，一例一休，是民進黨新手上場白老鼠政策的結果。原本寓意也是想「討好」。但民進黨的一例一休卻馬屁拍在了馬腿上。馬腿拍壞了，民進黨只好找一個該黨最好的「討好專家」賴清德，但殊不知，這正是台灣衰敗之震源。

王丰認為在台灣什麼都要證照，今後，政客可能也要考「討好」證照。然而「民粹式的討好」，實際上卻是一個社會一步步走向衰敗的起始點。賴清德成為「民粹式討好」歷史選民之首選。殊不知，這正是台灣衰敗之震源。

舉例，台灣擁有機車的數量驚人，機車密度恐怕是一項世界紀錄，更擁有世界相對高的機車車禍死傷率。其原因就是出在政客的「討好」。因為老百姓慣性代步用機車。於是政客完全不管機車帶來的社會集體性災難。

如果是賢人政治式的討好，為了大局，為了大我式的討好，那才是社會之福，而如果民粹式的討好，實際是一個社會衰敗的開始。台灣過去的三、四十年來，甚至包括蔣經國時代的晚期，就淪入「民粹討好」的惡性循環之中而不自知了。

王丰稱人類社會本身就有一種「盲從」的劣根性。當政客忙於以「民粹討好」迎合人群的盲從，就會產生判斷錯亂，一例一休就是民進黨盲從「民粹討好」的典型，當其發現走錯路，想及時導正，社會秩序已經付出巨大沉重代價。

(中時電子報)

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