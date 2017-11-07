天河區推社區遊樂場　惠及數萬家庭

2017年11月07日 10:03 中時電子報 綜合報導

利用小區閒置空地、邊角零碎地帶等建設兒童遊樂設施，在「一區一特色」的設計理念，不僅讓居民有休閒遊玩之處，也提升城市環境。2015年，天河在全市首創將兒童樂園建在社區裡，2019年前將投入近千萬元完成80個社區兒童樂園的建設。目前，天河區已建成21個社區兒童樂園，惠及數萬家庭。

走進天河區東部的中海康城花園，兒童滑梯、蹺蹺板、搖搖馬等兒童遊樂設施色彩靚麗，還安裝了兒童同步訓練器、梅花樁等健身器材。孩子們在玩耍，大人則在一旁聊天。

其實，這個小區最初僅有4套兒童遊樂設施，且陳舊破損。自2014年6月後網友建議後，天河區婦聯牽頭，區文廣新局等多部門聯動推進實施。

為穩步推進項目實施，天河採用「政府採購，財政保障」的建設模式，以「一社區一特色」的設計理念，透過政府購買的方式，進行設備的採購與維修，以3個試點的建設經驗，逐步推進兒童遊樂設施社區化建設。

項目由區婦聯聯合專業公司，對每個建設點進行細緻深入的實地勘察，按照「符合要求，避免擾民」、「注重安全，杜絕隱患」、「經濟實用，體現環保」這3大原則，進行科學的規畫設計，並把安全性能放在首位。

天河區婦聯主席張慶玲說，「社區兒童樂園是集『兒童遊樂、親子體驗、公益服務』為一體的社區兒童運動休憩區，面向社區3-14歲少年兒童提供免費遊樂和健身場所，能滿足天河區社區兒童健康發展的需求。」

(中時電子報)