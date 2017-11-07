廣州越秀應用「互聯網＋」 推動線上借閱

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中時電子報
綜合報導

想要看書，卻沒時間去圖書館；停車難，書又重……廣州越秀圖書館自1日起推出的線上借閱新平台後，這些麻煩便迎刃而解了。透過線上借閱平台，民眾只要有一部手機，就能足不出戶借閱圖書。

越秀圖書館負責人表示，本次打造的線上借閱新平台，是透過「互聯網＋」技術，整合利用郵政快遞服務，在全省率先推出的網上信用借閱模式，在全市率先推出「網借服務」。

在借閱平台發布會現場，越秀區圖書館的工作人員展示手機借閱圖書的過程。只要關注越秀區圖書館的微信公眾號，並點擊「讀者中心」，進入「網借服務」後，選好圖書並生成訂單，郵政人員在兩三天天內快遞送書上門。

而讀者看完圖書後，也可選擇線上或線下歸還圖書。越秀圖書館工作人員說：「線上還書，登錄『越秀區圖書館』微信公眾號或支付寶，進入『預約還書』提交還書請求並生成訂單，便可聯繫郵政快遞人員寄回圖書。」

圖書借回家之後可以看多久呢？越秀區圖書館負責人表示，每張讀者卡每次外借圖書數量不超過3冊，圖書借期31天，可續借2次。

該名負責人表示，「網借服務」其實是越秀區圖書館創新「信用借閱」的新模式，倡導誠信，讓信用變成閱讀的通行證，讓市民更好地認識到信用的價值，弘揚社會正氣和時代正能量。

(中時電子報)

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