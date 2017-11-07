一呼十萬人回頭 大陸前十大男女重名榜

擁有全球最多人口的中國大陸，在兒童命名上重複的數量也相當驚人。（圖/新華社）

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中時電子報

據大陸搜狐新聞網報導，擁有全世界最多人口的中國大陸，男女重複姓名的案例屢見不鮮，但你知道相對於臺灣常見的家豪雅婷來說，在擁有13億人口的大陸，前十大重名榜單中，都有哪些姓名嗎？一篇名為「中國最常見名字前50名」的文章，近期成為網路熱搜焦點，其中傲視群名的姓名是「張偉」！全大陸共有約29萬人都使用此名，而王偉、王芳則分居二三位，也分別有28與26萬人使用，讓這三個姓名為大陸前三大「重名」之首。

陸媒也很認真地分析了男孩女孩命名的差異，與臺灣不同，大陸北方多有命單名的習慣，因此讓重名的可能性大幅提高不少。分析指出，二字單名的男孩中，以睿、浩、博、瑞、昊為前五多；而女孩的部份，則是以悅、妍、涵、玥、蕊五字為主。命名也經常與時代背景有很大的關聯，早幾年大陸眾化名字多是峰、鵬、豔等字，但對於當前被稱為「零零後」的網路世代來說，更多的是被命名為軒、涵、浩此類更像古裝電視劇或遊戲人物的名字。

中國前五十大重名的榜單，以及每個姓名使用的人數。（圖/搜狐網）

除了以上三個「佼佼者」外，底下將再列出前十五大重名名單和「同名」人數，快看看你/妳是否也在榜單之上：

1 張偉 290607

2 王偉 281568

3 王芳 268268

4 李偉 260980

5 王秀英 246737

6 李秀英 244637

7 李娜 244223

8 張秀英 236266

9 劉偉 234352

10 張敏 233708

11 李靜 232686

12 張麗 232533

13 王靜 231914

14 王麗 226724

15 李強 223950

(中時電子報)

文章來源：中國最常見名字前50名，看看有多少人跟你同名！

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