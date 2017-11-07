廣州國際創新節25日開幕 展現廣州創新力

2017年11月07日 10:05 中時電子報 綜合報導

由廣州市天河區人民政府、廣州市人民政府外事辦公室、廣州市科技創新委員會，聯合主辦的「2017廣州國際創新節」，將於11月25日至27日在廣州圖書館舉行。

本屆創新節以「創新融入生活」為主題，將圍繞人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、增強現實（AR）、3D列印、物聯網等世界關注的科技創新領域熱點，探討、展示與交流科技創新給人類生活帶來的巨大改變與深遠影響。

屆時來自美國、以色列、英國、法國、瑞士、澳洲、新加坡等50多個國家和地區，及大陸近1000位創新科技研發、創新管理規劃、創業投資等領域的知名專家、學者、企業家和一流創新企業高層管理人員將出席創新論壇與參與展出，為創新節帶來全球範圍內最前位的創新創業思潮，就時下最新的科技議題、商業範式、創新創業專案進行思維碰撞。

本屆創新節還有創新企業展覽、創新創業大賽專案路演、創客作品展、創新城市體驗、創新環境考察等豐富內容，逾百個展位將展出國際科技龍頭企業、獨角獸企業、著名科研機構、育成園區的可穿戴、互動性強的最新科技產品與技術，讓民眾體驗「創新融入生活」。

此外，廣州天英匯國際創新創業大賽海外賽區、國內賽區將在創新節期間決出年度優勝獲獎專案。透過投資機構投資人、創新空間運營者、專業機構評審人等專家的專業評審，篩選出優秀的創新創業專案，展現廣州創新集聚能力。

(中時電子報)