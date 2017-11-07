松坂大輔乏人問津 拒球員兼教練這步走錯了？

2017年11月07日 10:23 中時電子報 蔡銘仁

「平成怪物」松坂大輔跟軟銀結束3年賓主關係，投身自由市場尋出路，但至今未傳有球隊打算延攬，即便是正大舉找回昔日戰將、松坂的老東家西武獅，也表示暫無把他列入網羅名單，不過西武卻簽下42歲的松井稼頭央，但不同於松坂只想當球員，松井是接受「球員兼教練」的安排。

42歲的松井今年僅出賽44場，繳打擊率2成11、上壘率2成77、長打率3成42成績；季後樂天曾想讓他以教練身分留下，但松井還想當球員，因而決定離開。他如今相隔15年重返西武懷抱，西武球團部長鈴木葉留彦表示，松井能守內外野，還有當球員的能力，對球隊來說多方面受益。

然而，看松井近3年漸下滑的成績，加上西武獅目前的陣容，幾乎都換血為新生代，要說期待松井能發揮什麼戰力，得打上一個問號，西武找他回鍋更大的意義，或許在於能「兼教練」。松井長達22年職棒生涯，在美日職棒都曾有過不錯的成績，若他入隊帶來經驗傳承，有助西武年輕球員成長。

最初松坂離開軟銀前，軟銀是開出「球員兼教練」的條件留人，但被他婉拒。松坂如今告別軟銀後，還未有球隊接洽，不想兼教練可能也是一個原因；畢竟松坂雖認為自己能投，休養整季後肩膀狀況還行，但他過去3年間傷痛不斷，在一軍僅僅出賽過1場，要讓球隊把他單當做戰力簽下，是很困難的。

過去曾兩度獲澤村賞的前軟銀投手齊藤和巳，跟松坂狀況類似，也是在肩膀受傷後沉寂，軟銀雖2011年讓他轉任教練，但還是給他2年時間拚復出，只是最後未能如願。松井和齊藤「兼教練」找到舞台，37歲的松坂生涯走到盡頭，在無實績證明還能投的情況下，放下不想兼教練的堅持，也許是一個選擇。

目前日職尚無球隊釋出想簽松坂的消息，倒是四國獨立聯盟的高知鬥犬，有打算找他加入。《東京體育報》報導，高知鬥犬球團表示，若松坂願意加入，雖薪水可能跟他過往有些差距，但球隊的設備完善，球迷也會很開心有他加入，「因為松坂仍然是大巨星。」

(中時電子報)