2017愛稻一生 邀民眾愛上後壁農村

2017年11月07日 10:36 中時 萬于甄

2009年台南後壁無米樂社區成為農村再生試辦示範社區，2013年由居民共同完成農再計畫，大幅提升知名度，今年無米樂社區農再計畫致力於產業活化，與後壁商圈店家合作，為行銷在地特色米食，11、12日預計在無米樂老街辦理2017愛稻一生活動，邀請民眾共襄盛舉。

後壁區長魏文貴指出，2013年菁寮、墨林、後廍三里里民共同合作，推動無米樂社區農村再生計畫，維持4年的執行計畫，讓社區在公共設施環境環境改善、文化保存、環境教育、產業發展等，各面向都有卓越的表現。

今年國慶典禮利用來自後壁農村的茄芷袋做為主視覺設計，取意2017團結一起，無米樂社區也以愛稻一生做活動主題，希望讓產業有效活化，活動11、12日在無米樂老街舉行，由在地表演團揭開序幕。

2017愛稻一生活動內容包含牽手拍照打卡送馬克杯、消費集章就送消費券100元、銅板價體驗藍染、米麵包DIY及坐牛車遊老街等，11日晚上老街也會播放電影讓民眾欣賞，歡迎有興趣的民眾一同參與。

此外，無米樂社區也將閒置的農會倉庫打造成餐廳與農特產品展售中心，並推出全米食特色料理，取名為糴糶栈，預計明年農曆年前可開始營運。區長魏文貴邀請民眾屆時可來到後壁品嘗美味的在地米食點心料理。

(中時)