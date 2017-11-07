買草莓大福要排1 小時 好巿多告訴你原因

好市多自行研發，推出現包現賣的限量商品「草莓大福」。（圖／翻攝臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

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中時電子報

好市多又有新的排隊商品「草莓大福」，好巿多發言人王友玫透露，由於台灣人對「草莓」情有獨鍾，所以繼之前熱賣的「草莓千層蛋糕」後，好市多再度自行研發，推出東方口味、現包現賣的季節限定商品「草莓大福」果然又中了！繼厚奶茶之後，再度形成排隊搶購熱潮。

草莓大福熱銷，取代厚奶茶成為新一代的好市多熱門排隊商品。（圖／翻攝臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

好巿多指出，草莓大福今年9月開始販售，一盒12顆299元，標榜現包現賣，有的賣場消費者甚至可以在透明的公共區域看到工作人員製作過程。台灣草莓產季結束後，目前草莓是從國外進口，紅豆內餡則是台灣本土出產的，草莓加上紅豆、酸甜中和的滋味，非常對台灣消費者的胃口，因此靠著口耳相傳的口碑行銷再度熱賣。

好巿多透露，台灣人對「草莓」情有獨鍾，推出草莓大福後果然熱賣。（圖／翻攝臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

草莓大福熱銷，取代厚奶茶成新一代的好市多熱門排隊商品，網友反應熱門時段甚至要排上一個小時，好市多說，目前還是一早10點開門前排隊的人最多，但各賣場不太一樣。

為了讓更多消費者能夠品嘗，目前草莓大福限定會員「一卡只能購買一盒」，由於是期間限定商品，消費者關心會賣到甚麼時候，台灣好市多表示，已經從國外預訂不少新鮮草莓，只要還有貨源就會繼續賣下去。

(中時電子報)

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