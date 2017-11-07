黃智賢： 國發會的假平台 民進黨的真獨裁

國發會「公共政策網路參與平台」近期爆紅，各式五花八門的提案先後通過連署成案，包括改換時區、禁止五星旗公開展示等。對此，政論節目主持人黃智賢稍早在臉書PO出「國發會的假平台 民進黨的真專制」一文，砲轟國發會的網路政策連署平台，就是幹這個事的，箝制言論，審查言論，還假造民意。
黃智賢指出，有一種政權明明是獨裁法西斯，卻人模人樣的眼民主戲，但人民可以給他什麼意見，得由這個政權決定。她說假裝民主就算了，更可怕的是，掌權者用這個方式來洗風向，帶風向，可以假裝是人民，或叫自己的嘍囉們，來提支持自己的意見。所以可以放在網路上，給人連署，號稱連署超過5000人，政府就要給一個回答。黃智賢說真正的人民表達的意見，只要是反對他的，只要是他不喜歡的，一審查，當然就通通不准過。
黃智賢舉例，有網友提案禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現，「國發會半夜就喜孜孜地審查通過了，可以放在平台上連署，讓媒體發酵，說台灣人如何痛恨五星旗，要禁止五星旗。」不過新黨的蘇恆也跟國發會提了「禁止台獨旗」的案，黃說國發會一審查，當然不准提案禁止台獨旗，而不准的理由為「有關台獨或統一相關言論及其表述署受憲法對言論自由保障之範疇」。黃諷刺表示，台獨旗叫做言論自由，可是五星旗，就沒有言論自由了。
此外，黃智賢說她踢爆內政部在研擬，要廢掉人民的中文姓名，改用羅馬拼音取代。蘇恆也在平台提了一個案，要求連署禁止用羅馬拼音取代中文姓名。這提案，也被國發會給「和諧」掉了，不准連署。理由則是「因現行做法與您提案訴求相同」，所以也不准連署。
黃智賢說只要是台獨的，反中的提案，都是可以連署的；統派的，維護中華民國的提案，都是被打回票。黃說國發會這樣打壓，箝制人民言論和意見的暗黑手段，到現在，還是運作順暢。國發會用人民的錢，來打壓人民，而且一舉三得，既博得謙卑政府的美名，又可以帶民意風向，更可以打壓不同的反對意見。
黃智賢臉書全文：
國發會的假平台 民進黨的真獨裁
1
有一種政權，喜歡假裝很民主，時時表演要傾聽人民的意見。
明明是獨裁法西斯，卻人模人樣的演民主戲。
但，人民可以給他什麼意見，得由這個政權決定。
哈。
先審查你的意見，然後決定你的意見，可不可以有這個榮寵，公開說給這個政權聽。
好笑不好笑 ?
這像不像樣板民主 ? 像不像獨裁政權 ?
假裝民主，也就算了。
人民的意見愛聽不聽，也隨便他。
但更可怕的是，掌權者用這個方式來洗風向，帶風向。
他可以假裝是人民，或叫自己的嘍囉們，來提支持自己的意見。
所以可以放在網路上，給人連署。
號稱連署超過5000人，政府就要給一個回答。
可真正的人民表達的意見，只要是反對他的，只要是他不喜歡的。
他一審查，當然就通通不准過。
你人民要求政府回答的，連放上網路給人連署的機會都沒有。
一邊放大自己的意見，一邊箝制打壓自己不喜歡的言論。
還要博一個民主的美名。
國發會的網路政策連署平台，就是幹這個事的。
箝制言論，審查言論，還假造民意。
這樣的詐騙，還敢說自己民主。
不要臉。
2
有人提案: “禁止五星旗公開展示”。
這個案，當然國發會半夜就喜孜孜地審查通過了。
可以放在平台上連署，讓媒體發酵，說台灣人如何痛恨五星旗，要禁止五星旗。
但新黨的蘇恆，看到既然”禁止五星旗”，可以放在網路連署，就跟國發會提了”禁止台獨旗”的案。
人民真是好傻好天真。
因為國發會一審查，你竟敢提案禁止我的神主牌台獨旗?
當然不准。
不准的理由，叫做” 有關台獨或統一相關言論及其表述署受憲法對言論自由保障之範疇。”
還蠻文言文的呢 !
台獨旗叫做言論自由。
可是五星旗， 就沒有言論自由了。
3
因為我踢爆了，內政部在研擬，要廢掉人民的中文姓名，改用羅馬拼音取代。
蘇恆怕內政部真的蠻幹，就在平台提了一個案，要求連署”禁止用羅馬拼音取代中文姓名”。
這提案，也被國發會給”和諧”掉了，不准連署。
理由是什麼呢 ?
國發會竟跑去詢問內政部，內政部回答: “因現行做法與您提案訴求相同”，所以也不准連署。
人民要提案連署反對你內政部，國發會乾脆去問內政部，然後不准你提案反對內政部。
這是什麼邏輯 ?
4
有人提案， 要把中華民國改名為"台灣"。
這個台獨提案，掌權者龍心大悅，當然立馬准許連署。
可是有人提案，海峽兩岸將來要"和平統一"。
這怎麼得了?
當然就不准了。
理由很好笑，說這不是行政院權責。
那把中華民國改名為台灣，是行政院的權責 ?
提案改時區，以造成一邊一國印象，這就可以連署。
提案要求跟外星人建交，也被准許連署。
所以跟外星人建交，是行政院權責 ?
更何況，和平統一，可是符合憲法的。
台獨卻是違憲呢。
違憲不要緊，只要不悖逆民進黨，就可以。
5
有沒有發現 ?
台獨的，反中的提案，都是可以連署的。
統派的，維護中華民國的提案，都是被打回票，不准連署的。
為什麼 ?
就是要一種營造全台灣人都支持台獨，反對統一，反中華民國的氛圍。
媒體必然以為，你看，支持台獨的聯署一個個上來， 表示人民要求政府要台獨。
卻沒有人要連署反台獨。
真相卻是， 支持統一，反對台獨的提案，都被壓下來，箝制了，不准了。
國發會這樣打壓，箝制人民言論和意見的暗黑手段，到現在，運作越來越順暢呢。
國發會用人民的錢，來打壓人民，真是好棒棒。
而且一舉三得: 既博得謙卑政府的美名，又可以帶民意風向，更可以打壓不同的反對意見。
這樣的四海昇平，萬人擁戴台獨的假戲，這樣的不要臉。
真是讓人佩服。
(中時電子報)
文章來源：黃智賢世界臉書