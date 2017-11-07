黃智賢： 國發會的假平台 民進黨的真獨裁

2017年11月07日 11:08 中時電子報 謝雅柔

國發會的網路政策連署平台。(擷取自網路政策連署平台網站)

國發會「公共政策網路參與平台」近期爆紅，各式五花八門的提案先後通過連署成案，包括改換時區、禁止五星旗公開展示等。對此，政論節目主持人黃智賢稍早在臉書PO出「國發會的假平台 民進黨的真專制」一文，砲轟國發會的網路政策連署平台，就是幹這個事的，箝制言論，審查言論，還假造民意。

黃智賢指出，有一種政權明明是獨裁法西斯，卻人模人樣的眼民主戲，但人民可以給他什麼意見，得由這個政權決定。她說假裝民主就算了，更可怕的是，掌權者用這個方式來洗風向，帶風向，可以假裝是人民，或叫自己的嘍囉們，來提支持自己的意見。所以可以放在網路上，給人連署，號稱連署超過5000人，政府就要給一個回答。黃智賢說真正的人民表達的意見，只要是反對他的，只要是他不喜歡的，一審查，當然就通通不准過。

黃智賢舉例，有網友提案禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現，「國發會半夜就喜孜孜地審查通過了，可以放在平台上連署，讓媒體發酵，說台灣人如何痛恨五星旗，要禁止五星旗。」不過新黨的蘇恆也跟國發會提了「禁止台獨旗」的案，黃說國發會一審查，當然不准提案禁止台獨旗，而不准的理由為「有關台獨或統一相關言論及其表述署受憲法對言論自由保障之範疇」。黃諷刺表示，台獨旗叫做言論自由，可是五星旗，就沒有言論自由了。

此外，黃智賢說她踢爆內政部在研擬，要廢掉人民的中文姓名，改用羅馬拼音取代。蘇恆也在平台提了一個案，要求連署禁止用羅馬拼音取代中文姓名。這提案，也被國發會給「和諧」掉了，不准連署。理由則是「因現行做法與您提案訴求相同」，所以也不准連署。

黃智賢說只要是台獨的，反中的提案，都是可以連署的；統派的，維護中華民國的提案，都是被打回票。黃說國發會這樣打壓，箝制人民言論和意見的暗黑手段，到現在，還是運作順暢。國發會用人民的錢，來打壓人民，而且一舉三得，既博得謙卑政府的美名，又可以帶民意風向，更可以打壓不同的反對意見。

黃智賢臉書全文：

國發會的假平台 民進黨的真獨裁

1

有一種政權，喜歡假裝很民主，時時表演要傾聽人民的意見。

明明是獨裁法西斯，卻人模人樣的演民主戲。

但，人民可以給他什麼意見，得由這個政權決定。

哈。

先審查你的意見，然後決定你的意見，可不可以有這個榮寵，公開說給這個政權聽。

好笑不好笑 ?

這像不像樣板民主 ? 像不像獨裁政權 ?

假裝民主，也就算了。

人民的意見愛聽不聽，也隨便他。

但更可怕的是，掌權者用這個方式來洗風向，帶風向。

他可以假裝是人民，或叫自己的嘍囉們，來提支持自己的意見。

所以可以放在網路上，給人連署。

號稱連署超過5000人，政府就要給一個回答。

可真正的人民表達的意見，只要是反對他的，只要是他不喜歡的。

他一審查，當然就通通不准過。

你人民要求政府回答的，連放上網路給人連署的機會都沒有。

一邊放大自己的意見，一邊箝制打壓自己不喜歡的言論。

還要博一個民主的美名。

國發會的網路政策連署平台，就是幹這個事的。

箝制言論，審查言論，還假造民意。

這樣的詐騙，還敢說自己民主。

不要臉。

2

有人提案: “禁止五星旗公開展示”。

這個案，當然國發會半夜就喜孜孜地審查通過了。

可以放在平台上連署，讓媒體發酵，說台灣人如何痛恨五星旗，要禁止五星旗。

但新黨的蘇恆，看到既然”禁止五星旗”，可以放在網路連署，就跟國發會提了”禁止台獨旗”的案。

人民真是好傻好天真。

因為國發會一審查，你竟敢提案禁止我的神主牌台獨旗?

當然不准。

不准的理由，叫做” 有關台獨或統一相關言論及其表述署受憲法對言論自由保障之範疇。”

還蠻文言文的呢 !

台獨旗叫做言論自由。

可是五星旗， 就沒有言論自由了。

3

因為我踢爆了，內政部在研擬，要廢掉人民的中文姓名，改用羅馬拼音取代。

蘇恆怕內政部真的蠻幹，就在平台提了一個案，要求連署”禁止用羅馬拼音取代中文姓名”。

這提案，也被國發會給”和諧”掉了，不准連署。

理由是什麼呢 ?

國發會竟跑去詢問內政部，內政部回答: “因現行做法與您提案訴求相同”，所以也不准連署。

人民要提案連署反對你內政部，國發會乾脆去問內政部，然後不准你提案反對內政部。

這是什麼邏輯 ?

4

有人提案， 要把中華民國改名為"台灣"。

這個台獨提案，掌權者龍心大悅，當然立馬准許連署。

可是有人提案，海峽兩岸將來要"和平統一"。

這怎麼得了?

當然就不准了。

理由很好笑，說這不是行政院權責。

那把中華民國改名為台灣，是行政院的權責 ?

提案改時區，以造成一邊一國印象，這就可以連署。

提案要求跟外星人建交，也被准許連署。

所以跟外星人建交，是行政院權責 ?

更何況，和平統一，可是符合憲法的。

台獨卻是違憲呢。

違憲不要緊，只要不悖逆民進黨，就可以。

5

有沒有發現 ?

台獨的，反中的提案，都是可以連署的。

統派的，維護中華民國的提案，都是被打回票，不准連署的。

為什麼 ?

就是要一種營造全台灣人都支持台獨，反對統一，反中華民國的氛圍。

媒體必然以為，你看，支持台獨的聯署一個個上來， 表示人民要求政府要台獨。

卻沒有人要連署反台獨。

真相卻是， 支持統一，反對台獨的提案，都被壓下來，箝制了，不准了。

國發會這樣打壓，箝制人民言論和意見的暗黑手段，到現在，運作越來越順暢呢。

國發會用人民的錢，來打壓人民，真是好棒棒。

而且一舉三得: 既博得謙卑政府的美名，又可以帶民意風向，更可以打壓不同的反對意見。

這樣的四海昇平，萬人擁戴台獨的假戲，這樣的不要臉。

真是讓人佩服。

(中時電子報)