耗資2千億 美擬造12艘新型哥倫比亞級核子潛艇

2017年11月07日 11:16 中時電子報 李靖棠

據《外交家》雜誌（The Diplomat）報導，除了核子動力航空母艦升級外，美國海軍也將砸重金打造新一代的海底戰力- 哥倫比亞級核子潛艇（Columbia-class submarine），報導中引述該項目執行長官麥可少將（Rear Admiral Michael Jabaley）的說法，指出美軍擬花73億美元（約2,207.7億台幣）的經費，打造12艘新型的核子潛艇，用以協助航母與各種軍艦執行任務，麥可少將更表示，海軍此番已大幅降低建造成本，每艘潛艇最高將能減少約8,000萬美元（約24.2億台幣）的費用，讓美軍省下大筆經費。

被視為上一代俄亥俄級（Ohio-class submarine）改良版的哥倫比亞級核子潛艇，預計在2021年，首艘潛艇將開始進入量產階段，期望從2027年開始，每年能有一艘新潛艇下水，並在2031年投入海軍編隊服役。潛艇全長171公尺、潛航排水量達2萬噸，共可搭載約155名官兵，潛艇身上裝有16個彈藥槽，可裝載三叉戟II型飛彈（UGM-133 Trident II）等多款潛射彈道飛彈（SLBM）。美軍本次新型潛艇計畫，依然交給當年打造出全球首艘核動力潛艇的通用動力電船（General Dynamics Electric Boat）負責。

美軍新一代哥倫比亞級核子潛艇的升級內容。（圖/美國海軍協會USNI）

新一代哥倫比亞級潛艇，可裝載16枚如三叉戟II型飛彈一般的潛射彈道飛彈。（圖/美國海軍）

近年來，為應付更多新興的「潛在威脅」，美軍大動作更新升級多款武器設備，從天空的F-35戰機（F-35 Lightning II）、到海上福特級航母（Gerald R. Ford-class aircraft carriers），現在又有新型的哥倫比亞級核子潛艇，讓整個經費開銷呈現天價式的暴漲。對此，執行長官麥可少將也表示，雖現已讓建造成本降低不少，但他們未來的終極目標，仍將持續努力將總艦造成本縮減至70億美元（約2,117億台幣）以下。

(中時電子報)