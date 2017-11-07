前景看漲僅次美國 大陸2019可望躍升全球第二大資管市場

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據美通社報導，大陸將在2019年成為僅次於美國的第二大資產管理市場，屆時中國將佔據全球資金淨流入總和的一半；此外，至2030年，大陸資管行業規模將飆升至17兆美元。

報導稱，德勤諮詢旗下資產管理行業策略諮詢公司Casey Quirk預測，大陸將在2019年成為僅次於美國的第二大資產管理市場，屆時大陸將佔據全球資金淨流入總和的一半。除此以外，到2030年，大陸的資管規模將從2016年的2.8兆美元躍升至17兆美元。

Casey Quirk 在其最新報告中指出，直至2025年，大陸資管行業規模的年增長率將會保持在平均15％的水準，而到2030年逐步降至12％。總的來看，這將使2017至2030年間大陸投資者投入資管行業的新資金達到8.5兆美元，同時也意味著大陸的資產淨流量將與其他全球市場的總和不相上下。

據了解，大陸資管行業的增長將由散戶和高淨值投資者推動。目前，這一群體僅將個人財富的4％投資于資管產品，但Casey Quirk 預計，到2030年這項資料將增至10％。

Casey Quirk 合夥人及亞太地區負責人陳瑞軒（Daniel Celeghin）指出，相比全球其他地區，大陸是唯一一個資管行業規模逾數兆美元的市場。更重要的是，大陸在過去五年仍以每年超過30％的速度吸納新資金流入。對國內企業而言，這種增長表明，建立以吸引未來資金流入為目標的成功商業模型尤其關鍵。而對於外資企業來說，跟實力雄厚的本地公司合作至關重要。

(中時)

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