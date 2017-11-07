罕大秀肌肉！川普抵韓 美3航母太平洋軍演在即

美軍航母史坦尼斯號航空母艦、尼米茲號航空母艦、小鷹號航空母艦2007年在太平洋聯合演習。(圖/U.S. Navy)

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中時電子報

美國總統川普這周展開任內首次亞洲行，今日預計將抵第二站南韓。美國官員周一也透露，美軍3個航母打擊群即將在數日內於西太平洋展開聯合演習，也是美軍10年來再次集結3個航母打擊群，被認為是美國「一次罕見的武力展示」。

據《路透》報導，4名匿名的美國官員6日證實了這場大規模的演習即將舉行，但並未明確指出演習的確切日期和地點。美國國防部和美軍第七艦隊則是拒絕對此消息發表評論。這次航母軍演正值川普展開首次，也是1992年來最長的亞洲行期間，針對北韓意味濃厚，也是美軍「一次罕見的武力展示」。

美國海軍「羅斯福號」及「尼米茲號」航空母艦打擊群這周分別從關島及斯里蘭卡啟程，目前已經進入西太平洋，再加上母港在日本橫須賀港的「雷根號」航母，美軍大規模出動了3艘尼米茲級核動力航母在亞太地區集結，也是自2007年來首次。

目前，美國總統川普目前正展開其首次亞洲行，預計於今日結束日本的行程前往南韓，他周一在東京表示，對北韓「容忍政策的時代」已經結束，讓外界都在看他將如何解決北韓的核武威脅，也擔心川普踏上朝鮮半島期間的言行恐會激怒北韓最高領導人金正恩做出更多挑釁行為。不過目前的川普的官方行程中並沒有訪問航母的計劃。

(中時電子報)

文章來源：U.S. to soon stage drill with three carriers as Trump visits Asia

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