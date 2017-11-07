國泰航空與PressReader合作 為顧客提供逾千份電子版報章雜誌

2017年11月07日 15:07 工商 張佩芬

國泰航空表示一直細心聆聽，深明讀物對一個完滿的旅遊體驗之重要性。有鑑於此，公司積極尋找最佳平台，並以最環保的方式，為顧客提供他們心儀的廣泛讀物選擇。通過與PressReader合作，國泰航空可為每位選乘我們航班的乘客提供數以千計備受歡迎的報章雜誌。

國泰應用程式除了提供大量實用旅遊資訊並具備多項功能，包括訂位和辦理登機手續之外，乘客更可於航班出發前48小時透過該應用程式使用PressReader。所有國泰和國泰港龍的乘客，可將心儀刊物的完整內容免費下載至其手機或平板電腦。

PressReader的資料庫蒐羅多達7,000多份報刊，包括同日出版的《The Washington Post》、《The Guardian》和《Los Angeles Times》等日報，以及《Business Traveller》、《Vogue》和《GQ》等旅遊和生活時尚期刊。PressReader亦提供逾300份備受歡迎的香港及中國內地報章雜誌，及國泰和國泰港龍屢獲殊榮的機上雜誌《Discovery》和《絲路》。

國泰航空顧客董事羅世民表示：「夥拍PressReader印證我們積極投資於顧客體驗，豐富新聞和娛樂資訊服務。顧客可選擇更多元化的心儀刊物，旅程更輕鬆寫意。」

PressReader行政總裁Alex Kroogman表示：「PressReader 致力為品牌開拓嶄新渠道，建立與顧客自然互動、更具意義的關係。國泰航空為全球領先的航空公司之一，致力為乘客提供卓越的旅遊體驗。這與我們為世界各地讀者提供最優秀讀物的使命同出一轍。」

Kroogman續指，逾千份中國內地刊物已落實加盟PressReader的創新電子平台。

(工商)