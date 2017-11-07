資訊科技融入教學 微軟接軌12年國教課綱

2017年11月07日 12:04 中時 林志成

資訊科技融入教育已是世界各國首要的教育方針，微軟透過提供全球教師經驗交流平台、共編共享的教學平台及專業教育顧問，協助台灣學校教師將資訊科技融入教學現場，無縫接軌台灣12年國教新課綱。

2017年台灣共有超過130位創新教育家、5家微軟學校以及9家雲端未來學校參與微軟教育計畫，他們將利用方便好用的數位教學模式，加強學生資訊科技能力。

台灣12年國教新課綱將加入資訊科技與生活科技，課程涵蓋科學、科技、工程、數學，以提升學生邏輯運算思維及問題解決的能力。

台灣微軟公共業務事業群總經理張慧媛表示，微軟近年投入大量資源並成立具教育專業背景的微軟教育顧問團隊及方便好用的工具，協助教師開發數位教學內容，降低教師對科技教具的恐懼感，並期望更多教師加入計畫，創造學校更多元互動的學習體驗。

獲取2017微軟創新教育家及微軟學校認證榮譽的台北市幸安國小，以智慧學校為教育發展方針，教師可即時共編及共享課程教材，加速並豐富了教師備課內容，同時也增加了教師之間的交流頻率，改善過往單打獨鬥的備課場景。

幸安國小校長陳順和表示：「過往傳統教育環境以文字加講述為主要教學方式，而網路資訊時代的學生，習慣透過影像及圖片吸收知識，透過微軟教育即時共享回饋的功能，提高了教師的教學成效，也激發學生展現多元特長。」

獲取2017創新菁英教師計畫及雲端未來學校殊榮的苗栗縣新港國中小，串聯國際為學校教育發展方針，藉由微軟Skype for Business可打破時空限制的特性，短短不到1年，相繼與香港、南非、韓國、俄羅斯、澳洲、英國等6個地區，進行超過10堂以上國際教師與新港國中小的互動教學，包括程式教育、國際保育、透過各國節慶及文化學英語等教學主題內容。

(中時)