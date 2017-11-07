偽冒簽章擅轉股權 柯賜海二審被判7月

2017年11月07日 11:21 中時電子報 黃眉青 、中國時報 林偉信 、中國時報

(12:50，更新判決理由)許久未露面的「抗議天王」柯賜海，遭合夥女股東劉若鈴控告偽冒簽章，擅自將股權轉讓他人。一審柯賜海被依偽造文書罪，遭判8月徒刑，經上訴，高院重新認定犯罪金額及罪數，改判柯7月徒刑，都可易科罰金。全案可上訴。

柯賜海與前空姐劉若鈴成立聯立光電公司，後來發生投資糾紛，劉女不滿柯一直未退還投資款，還將公司股權移轉給自己的親戚，控告柯涉嫌偽造文書。

劉若鈴2009年6月擔任資本額25萬元的品芳苑公司負責人，2010年柯賜海向劉若鈴表示LED市場遠景不錯，劉女將公司改名為聯立光電科技，還虛增25萬資本額至5000萬，劉女給柯賜海240萬元，由柯擔任實際負責人，讓他可取得1/5股權，也就是出資額1000萬元。

但擔憂灌水資本額會吃上官司，劉若鈴反悔，2011年想向柯賜海拿回240萬元，並退出聯立公司，但柯只歸還60萬元，仍有180萬未退還，劉一再催促柯還錢。

劉女多次向柯要求退款，但柯遲未履行，還在2013年偽冒簽章，擅自轉讓劉女900萬元轉移他人，並變更公司名稱，且在經濟部申請變更登記時，謊稱他持有的10萬股是受讓自劉女；檢方起訴後，柯辯稱股份轉讓經劉女同意，否認有犯罪。

北院將柯賜海判處8月徒刑、得易科罰金24萬元，案經上訴，高院認定柯未依約定給付劉女240萬元，卻擅自在股東同意書上假冒簽名，將劉的股分移轉他人，考量柯賜海犯後推諉卸責，將他判刑7月、可易科罰金。全案可上訴。

(中時電子報)