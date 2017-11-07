世貿珠寶展驚傳2億鑽石遭竊 疑外籍人士涉案

2017年11月07日 11:20 中時電子報 張達智 、 李函縈 、中國時報/ 胡欣男 、中國時報/

李承倫在台北世貿參加台灣珠寶展。（照片取自李承倫 Richard臉書）

有「寶石獵人」之稱的珠寶商李承倫，向台北市議員王鴻薇陳情，上週台北世貿珠寶展，驚傳2億元鑽石在光天化日下遭竊。警方初步調查，有數名疑似印度籍的南亞人士涉案，正釐清他們身分追查中。

台灣珠寶首飾展覽會6日驚傳價值約2億的鑽石遭竊，吳姓女珠寶商在收攤時，將一批紅鑽石、裸鑽放在車內包包裡，卻在整理後車廂後，整個包包不翼而飛，趕緊報案。北市警信義分局雖尋獲包包，但要價約2億的鑽石已不見。

2017台灣珠寶首飾展4至6日於台北世貿一館隆重登場，吸引11個國家及地區，共180家參展商，展出約300個攤位，除展示最頂級的珠寶逸品，並有眾多參展商舉辦珠寶走秀、研討會、珠寶首飾拍賣會，以及限量商品優惠活動，盼吸引高端消費者前來掃貨。

不料6日展出最後一天，卻驚傳2億元鑽石竊案。據了解，46歲吳姓女珠寶商在展出結束後，於世貿地下1樓停車場整理物品。她將6件價值連城的鑽石，放在皮包內，置於車內，再將部份展覽器材搬進後車廂，不料搬完回車內發現，皮包不翼而飛，嚇得趕緊報案。

警方調閱監視器，並在車內採證。員警同時於附近搜捕，在世貿附近的草叢，找到遭竊皮包，但裡頭並無鑽石。監視器則沒拍到失竊過程，但有拍到6名疑似印度的南亞人士，匆忙攔計程車離開，懷疑他們是跟蹤吳女的鑽石大盜，正擴大調閱監視畫面，釐清他們身分。

據了解，吳女遭竊鑽石分別為14克拉的粉鑽、7克拉裸鑽及1克拉的紅鑽石，另有2塊翡翠及1顆藍寶石。其中粉鑽價值約1億元，紅鑽石則因為非常罕見，雖僅1克拉，市價就要6000多萬元，另7克拉鑽石也值2000萬元以上。

這並非台灣珠寶首飾展覽會首次遭竊，2015年同樣再在台北世貿一館展出，開幕首日，就遭3名陸客掉包，用假鑽騙走1顆價值420萬元的3.2克拉裸鑽，廠商直到嫌犯離開才驚覺上當報案，但3名陸嫌已搭機返回大陸。

當時信義警分局查出3名女嫌身分，透過兩岸共同打擊犯罪機制，函請大陸公安協助逮人，順利偵破。

(中時電子報)