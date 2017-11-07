全台派遣秒數統計 新北消防打臉不準確

2017年11月07日 11:27 中時 葉書宏

新北市政府今（7日）舉行市政會議，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

新北市政府今（7日）舉行市政會議，由消防局長黃德清進行「精準派遣，快搜救援」專案報告，市長朱立倫關心媒體報導關於全台各縣市消防局派遣秒數統計，對此，黃德清回應，「那是去年的業務檢查資料，各縣市比較基礎不同，那個資料是不準確的。」

黃德清表示，派遣秒數統計有兩種，一種為預派遣，接獲報案後確認需要消防車或是救護車，確認地點後即通知鄰近分隊出動，詳細資料及案情會繼續詢問報案人，最後正式派遣，另一種為整體時間，統計至正式派遣，媒體報導的數據各縣市提供基礎不同，台北市受理火災報案電話平均一通27.7秒，即為預派遣秒數。

黃德清強調，消防署沒有派遣時間相關的統計，那僅是去年業務檢查的資料，各縣市比較基礎不同，那個資料是不準確的，新北市在2013年完成「119現代化派遣系統」，目前派遣平均秒數由84秒下降至36秒。

朱立倫特別關心媒體報導關於全台各縣市消防局派遣秒數統計，他表示，任何一個報導出來，跟各局處業務相關不能看看就好，如果事實和數字不一樣，不能事後才說不正確，因應作為是什麼？肯定消防局連續7年救災優秀表現，數字出來後不管正確與否、比較基準，要充分掌握，不用等到市長來問，社會大眾都很好奇。

(中時)