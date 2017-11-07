今非昔比！中職最強球員丟飯碗

2017年11月07日 11:43 中時電子報 高德順

中華職棒中信兄弟球團7日釋出七名球員震撼棒壇；其中包括單季有30轟實力的大砲蔣智賢。蔣智賢半年前還曾被「CPBL English」的美國作家湯普森（Bill Thompson）評為中職最強，如今卻慘遭釋出。

根據自由時報報導，湯普森（Bill Thompson）今年5月21日撰文指出，蔣智賢不僅擁有聯盟第一的長程砲火，還能保有打擊率，他並寫道，「沒人否認王柏融擁有頂尖天賦，或許王柏融是中華職棒最有天賦的，但現階段而言，蔣智賢才是中職最好的球員。」。湯普森文中以兩項進階數據說明蔣智賢的可怕，一是純長打率（ISO），一般來說0.250已是精英等級，蔣智賢竟高達0.351，遠遠高過其他球員，而且平均每11打數就能轟出一發全壘打，讓湯普森直呼「太不真實」。而對照如今的現實，令人不勝唏噓。

蔣智賢今年陷入桃色風暴，整季僅出賽89場，雖然仍有21轟、打擊率0.335，卻已完全不敵王柏融，季後還遭釋出，明年能否在中職打球仍未知。

因緋聞鬧出離婚風波的「花花」張正偉昨天也被釋出。遠在澳洲的舅舅、「森林王子」張泰山今天在臉書上發文說，「早已有心裡準備，但看到新聞還是會心疼你。」

張泰山隔海鼓勵張正偉。(摘自張泰山臉書)

張泰山對張正偉說：「如有做錯事就要道歉，沒有就不需做任何解釋，只要自己問心無愧，沒有做出對不起棒球的事，也對的起多年支持你的球迷就足夠了」張泰山也鼓勵：「球賽還有下半場，你想要怎麼樣的結果自己去創造，記得凡事要懂得感恩~我們家族永遠是你的靠山~加油。」

(中時電子報)