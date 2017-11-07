減碳治空汙 環團：政府應射出淘汰煤電三枝箭

2017年11月07日 14:10 中時 廖德修 、 鄧博仁

聯合國氣候變遷會議（COP23）正在德國舉行，國內環保團體「綠色和平」今公布《全球暨臺灣燃煤發電不可不知的真相》報告，揭露燃煤發電是台灣碳排放持續增加、製造空汙危害健康的主因。並呼籲政府公開公民營煤電廠及燃煤汽電共生廠完整資訊，訂定煤電裝置容量上限，並提出減煤路徑圖，加速淘汰燃煤電廠。

綠色和平專案主任蔡佩芸指出，全球致力減少溫室氣體排放，台灣去年燃料燃燒碳排放量卻創歷史新高，達25817萬公噸。煤電是碳排放主因，燃煤發電卻不斷增加，2016年占45.4%，2020年更可能增至50%。根據台大的研究，2014年有逾6千名死亡人口因暴露於PM2.5。2014年哈佛大學研究團隊也發現，全台煤電廠所造成的PM2.5，每年就會造成900件早死案例。

由於煤電對碳排放與汙染的影響，光是2016年1月到2017年1月，全球規劃中的燃煤發電建置計畫就減少近半。法、英分別預定在2023、25年淘汰燃煤，大陸與南韓則取消興建中的燃煤電廠或不再規畫；台灣卻是全球第5大煤炭進口國，且持續成長。

台灣賴火力發電，並以燃煤佔比最高，2016年煤電佔45.4%。燃煤電廠分3大類：台電自有電廠、民營電廠和民營汽電共生廠，並以台電最大。蔡佩芸說，提出減煤路徑是全面淘汰煤電第1步；綠色和平也建議，要確保2025年煤電降至30%，政府應採取3項行動：

1.盡快提出減煤路徑圖：據政府所提的能源轉型規劃，燃煤發電佔比將先提高後下降；此舉與積極改善空氣污染與減碳有所矛盾，政府應儘快提出具體減煤路徑圖。

2. 資訊公開：全面盤點並公開燃煤發電廠相關資訊，包含台電、民營電廠與汽電共生廠，而後者提供全台近15%的電力。政府應全面盤點各類型煤電廠，提升資訊透明度。

3.明訂燃煤發電裝置容量上限：2020年燃煤佔比將達50%，政府應將此做為燃煤發電上限，此後即汰舊並宣示不再新增燃煤機組。

(中時)