美專家：陸「一帶一路」持續推動 挑戰美「印太區域」戰略

2017年11月07日 12:14 中時 江靜玲 駐美特派員／

美國總統川普將在明日抵達北京，美國學者指出，中國是川普此次亞洲之行最重要的一站，有利中美關係；但也有學者表示，不期待中美在貿易問題上有重大進展。中國大陸持續推動「一帶一路」則將挑戰美國的「自由與開放的印度洋－太平洋地區」，是否可為亞太經濟注入實質貢獻。

華府智庫布魯金斯研究所桑頓中國中心主任李成昨日指出，中美關係從未像現在有如此多的交接交往，儘管「中國威脅論」和「美國陰謀論」的批評與擔憂從未消逝，中美兩國領導人都希望從健康積極，具成果性的方向發展雙邊關係。

李成接受美國之音專訪說，商人出身的川普深諳中國的重要性，與前美國總統歐巴馬不同，川普希望與中國合作；中國得利於全球化，知道不能閉關自守。李成認為，在中美貿易問題上，智慧財產權是最重要的問題之一，現在需觀察中國大陸是否會在某些方面讓步妥協。

曾任歐巴馬政府財政部中國經濟與金融特別使的布魯金斯研究所資深研究員杜大偉則認為，雖然北京鋪了紅地毯迎接川普，但在貿易上，他不期待中美會有重大進展和宣示。

杜大偉在布魯金斯研究所官網上公布的專文中指出，貿易不平衡並非中美間的真正問題，而是中國市場對外資的設限。他預期，川普訪問北京時，習近平將會告訴川普中國計劃開放更多範籌，但不似會有進一步細節或承諾；在美國對中國啟動「301條款」調查告一段落前，中國不會做出任何重大改變。

北京之後，川普將出席在越南舉行的亞太經合會，就美國的「自由與開放的印度洋─太平洋地區」策略發表演說。在美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後，杜大偉認為，中國大陸毫無疑問將會重申隨著「一帶一路」推進，繼續投入大量資源，提醒川普政府的「自由開放印太地區」策略需能為亞太經濟體係做出實質貢獻。

(中時)