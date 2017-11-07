殉職消防員林永軒告別式 上千名義消送行

殉職消防員林永軒告別式7日上午舉辦，上千名來自各地警義消、婦宣等，同場為林永軒送行。（莊旻靜攝）

友善列印
中時
林永軒的家屬在告別式中紅了眼眶，令人不捨。（莊旻靜攝）
內政部長葉俊榮（右三）7日前往林永軒告別式中致意。（莊旻靜攝）
警專33期上百名成員7日前往林永軒告別式中致意。（莊旻靜攝）
林永軒的靈柩覆上國旗及消防旗。（莊旻靜攝）
林永軒的靈柩覆上國旗及消防旗。（莊旻靜攝）

新竹縣殉職消防員林永軒告別式今（7日）上午舉辦，內政部長葉俊榮、消防署長陳文龍等人到場致意，來自全國各地上千名警義消人員齊聚一堂，現場頒發褒揚令、追晉令和消防專業獎章予林永軒，追晉林永軒為小隊長，並在靈柩覆上國旗及消防旗，警專33期上百人也到場送同學最後一程，場面隆重悲傷。

林永軒為警專33期畢業、年僅21歲，去年分發至新竹縣消防局新工分隊服務，上月27日前往昇陽光電新竹廠火警救災時不幸殉職，引發各界關注，包含對人力不足、設備改善以及捕蜂捉蛇任務回歸農政單位的重視。

林永軒自幼曾經溺水，因此立志成為消防員，過去曾在結訓心得時寫下「給人希望是天使，給人幫助是菩薩」等語，林永軒任職雖僅1年，不過工作盡責、訓練成績也名列前茅，表現十分優秀，令人不捨。

7日在告別式中，林永軒的家屬齊聚一堂，獻唱詩歌及蠟燭等，並播放林永軒的影片，讓觀禮者都紅了眼眶。無法出席消防弟兄也由林永軒的同學發起串聯，7日上午8點在各地消防分隊，利用交班時間，一起鳴笛，送他最後一程。

告別式結束後，隨即發引火化，因林永軒家鄉在台南，預計明天上午由家屬將骨灰送回台南安放，車隊預計將自殯儀館繞回林永軒服務的新工消防分隊告別。

(中時)

全台派遣秒數統計 新北消防打臉… 收60元攤商清潔費 黑幫大老江夏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。