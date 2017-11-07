殉職消防員林永軒告別式 上千名義消送行

2017年11月07日 11:42 中時 莊旻靜

林永軒的家屬在告別式中紅了眼眶，令人不捨。（莊旻靜攝）

內政部長葉俊榮（右三）7日前往林永軒告別式中致意。（莊旻靜攝）

警專33期上百名成員7日前往林永軒告別式中致意。（莊旻靜攝）

林永軒的靈柩覆上國旗及消防旗。（莊旻靜攝）

林永軒的靈柩覆上國旗及消防旗。（莊旻靜攝）

新竹縣殉職消防員林永軒告別式今（7日）上午舉辦，內政部長葉俊榮、消防署長陳文龍等人到場致意，來自全國各地上千名警義消人員齊聚一堂，現場頒發褒揚令、追晉令和消防專業獎章予林永軒，追晉林永軒為小隊長，並在靈柩覆上國旗及消防旗，警專33期上百人也到場送同學最後一程，場面隆重悲傷。

林永軒為警專33期畢業、年僅21歲，去年分發至新竹縣消防局新工分隊服務，上月27日前往昇陽光電新竹廠火警救災時不幸殉職，引發各界關注，包含對人力不足、設備改善以及捕蜂捉蛇任務回歸農政單位的重視。

林永軒自幼曾經溺水，因此立志成為消防員，過去曾在結訓心得時寫下「給人希望是天使，給人幫助是菩薩」等語，林永軒任職雖僅1年，不過工作盡責、訓練成績也名列前茅，表現十分優秀，令人不捨。

7日在告別式中，林永軒的家屬齊聚一堂，獻唱詩歌及蠟燭等，並播放林永軒的影片，讓觀禮者都紅了眼眶。無法出席消防弟兄也由林永軒的同學發起串聯，7日上午8點在各地消防分隊，利用交班時間，一起鳴笛，送他最後一程。

告別式結束後，隨即發引火化，因林永軒家鄉在台南，預計明天上午由家屬將骨灰送回台南安放，車隊預計將自殯儀館繞回林永軒服務的新工消防分隊告別。

(中時)