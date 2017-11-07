收60元攤商清潔費 黑幫大老江夏法不起訴處分

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松聯幫大老綽號「牛奶」的江夏法，因與虎林街攤商自治管理委員會主委周兼是鄰居，自治會向攤商收取每天50到60元的清潔費，被台北市刑警大隊依涉犯組織犯罪及恐嚇取財移送，台北地檢署調查後，發現虎林街自治會成立超過20年，且確實僱人清潔垃圾，自治會也沒有強收清潔費，於是將江夏法及周兼等5名被告不起訴處分。

警方移送指稱，65歲綽號「牛奶」的松聯幫大老江夏法，看準台北市虎林街市場鄰近永春捷運站，因人潮眾多帶來龐大商機；他率親信幫眾藉由成立虎林街攤商自治管理委員會名義，每天向攤商收取50元清潔費，2016年5月起調漲為每天60元，攤商若不願繳交清潔費，便教唆幫眾以潑漆、砸車等方式恐嚇攤商。

檢方調查發現，虎林街自治會組織章程載有1994年7月16日成立，以及「營業時所產生之癈棄物由本會僱請工人打掃清除，清掃工具及工人薪資等一切費用，均由各攤商支付（由本會派收費員按日收取並開立收具統籌運用）」。

且同案被告的自治會李姓會計供稱，自治會每月自攤商收取清潔費約50到60萬元，作為自治會員工薪資及僱請清潔人員及清潔用品的支出，都有相關的支出帳目。同時，其他攤商也證稱，自治會收取清潔費十幾年，本來每天50元，2015年5月才漲為每天60元，自治會沒有硬收清潔費。

至於被害人指稱的恐嚇及砸車，並沒有證據證明是被告等所為，而且江夏法等人沒有組織犯罪條例中「橫向聯繫或縱向聯絡」、「內部管理結構」、「階級領導」及「下屬須服從主持人或首領之命令行事」等構成要件，也沒有發現恐嚇取財的犯罪情事，檢方於是將江夏法等5名被告不起訴處分。

(中時)

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