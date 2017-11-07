以色列不再是中東唯一 美擬賣阿聯F-35戰機

2017年11月07日 11:41 中時電子報 楊幼蘭

美國川普政府為了加強與阿拉伯聯合大公國（UAE）的戰略合作，已同意考慮針對出售F-35戰機進行初步會談。

據《動力》（The Drive）網與《防務新聞》（Defense News）報導，長久以來，阿聯一直想要購買F-35隱形戰機，但由於華府擔心，出售這類先進戰機可能破壞重要盟友以色列在中東「質的軍事優勢」（qualitative military edge），因此美國前總統歐巴馬始終沒有點頭。

雖然華府還沒有做出最後決定，但願意考慮向阿聯進行機密簡報，已象徵阿布達比採購F-35的要求首度出現重大進展。

儘管波灣專家與業界主管堅稱，川普政府完全支持美國國會授權，對以色列提供武器軍備與協助，以抵禦中東任何區域敵人的承諾。然而，阿聯王儲與武裝部隊副司令穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）5月訪美時，曾與川普及美國防長馬提斯（Jim Mattis）會面，雙方並公開了美國-阿聯防務合作協議，而華府想要以此為基礎，擴大雙方的合作。

一名五角大廈前官員透露，川普團隊已同意考慮阿聯的要求。他指出，這雖然還不代表同意，但幾乎可以確定，一旦塵埃落定，終將成為事實。

(中時電子報)