上任前與安倍會面 川普指安倍「霸王硬上弓」

2017年11月07日 13:32 中時 黃菁菁

美國總統川普6日晚間在東京迎賓館出席日本首相安倍晉三舉辦的晚餐會時，在致詞中透露，去年11月美國總統就職前，曾與安倍在紐約舉行首次會談，當時原本認為時機不適當，準備拒絕安倍的。

川普表示，去年11月接到安倍的電話，安倍說想早點見面，他以為安倍指的的總統就職的1月20日以後，大概是2月至4月之間，所以就隨口說了「什麼時候都可以」。

後來知道安倍的意思是「立刻」見面，川普說:「當時周邊的許多人都說：『現在不是適當的時機』等」。隨後川普打電話給安倍，想推掉見面的承諾，結果是電話留言。

川普說: 「安倍沒接電話，原來是已經在飛往紐約的飛機上，等飛機降落了也就無法拒絕了，只好和安倍見面。」

川普對首次見面1年後的日本行十分滿意，他說:「真的是很好的回憶，確信今後會變成更好的友情。」

川普在總統選舉時對日本有諸多批評，例如要求日本多負擔駐日美軍經費，他曾說:「我們受攻擊日本無需防衛，美國沒有餘力將巨額資金花在日本的防衛上」、「日本應負擔所有駐日美軍的經費」。

在對日貿易逆差問題上，他曾說，「看看日本長年來做的事」「他們在金融市場用狡猾的手段，讓通貨價值下跌，我們就像笨蛋一樣」、「日本和中國搶了美國的工作機會」等。

相較於川普1年前對日本的火暴態度，這次他訪日態度親和，與安倍的互動親密，讓日本民眾對他印象完全改觀。川普雖然在一些場合不忘提必須和日本談對日貿易逆差的問題，但實際上的美日高峰會談中並未有太多著墨和指責，聯合記者會上的發言也避重就輕，沒有讓安倍太為難。

日媒指出，安倍與川普拉近關係的外交策略奏功，化解了川普對日本的誤解，川普也開始會詢問安倍的意見。由於安倍和川普私交好，可能使白官幕僚、官僚們有所顧慮，比較不會提出對日本不利的提案。

(中時)