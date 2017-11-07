「賴神」施政蜜月期結束？46.5％滿意度 首跌破五成

2017年11月07日 11:43 旺報 潘維庭 、中時 劉宗龍 、中時

國民黨智庫「國家政策研究基金會」7日上午舉行「蔡英文大陸政策滿意度」民調記者會。（潘維庭攝）

國家政策研究基金會7日召開「蔡英文的大陸政策，您滿意嗎？」民調結果發表記者會，民調數據顯示，51.8％民眾不滿意蔡英文總統的施政表現，國家政策研究基金會資深顧問朱新民（見圖）表示，蔡英文民調開始回到賴清德上任之前的數字，顯示賴清德帶給蔡英文的民調加分作用漸漸消退。（劉宗龍攝）

行政院長賴清德。（報系資料照片）

行政院長賴清德「賴神」光環減退？藍營智庫7日上午公布民調，有逾四成（46.6%）的民眾認為蔡總統的大陸政策對兩岸關係的和平沒有幫助，且賴清德的施政滿意度首次降到五成以下（46.5%），蔡總統的施政滿意度為35.4%，學者認為，賴清德接任閣揆後給蔡總統帶來的支持「外溢效應」已經在減退中。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」7日上午舉行「蔡英文大陸政策滿意度」民調記者會，認為蔡總統的大陸政策，對兩岸關係的和平穩定非常沒有幫助占18.8%、不太有幫助27.8%、還算有幫助19.2%、非常有幫助3%、無反應31.3%；認為蔡總統的大陸政策與賴院長的「務實台獨」，16.6%認為立場一致、16.9%認為相互矛盾、16.5%認為兩手策略、10.4%認為沒有關連、39.6%無反應。

另外，對於民進黨與國民黨的大陸政策，哪個黨更能保障台灣人民安全與利益？19.9%認為民進黨、36.8%認為國民黨、3.1%認為都能夠、12.8%認為都不能、27.4%無反應。

對蔡總統施政滿意度上，19.8%非常不滿意、32%不太滿意、31%還算滿意、4.4%非常滿意、12.8%無反應；賴院長施政滿意度方面，6.6%非常不滿意、15.8%不太滿意、35.8%還算滿意、10.7%非常滿意，31%無反應。

國政基金會資深顧問朱新民認為，賴清德的施政蜜月期可能快要結束，蔡總統滿意度也回歸常態，顯示賴上任時帶給她的「外溢效應」正在消退；淡江國際事務學院院長王高成表示，據百姓一年多來對蔡政府的觀察，發現蔡總統在兩岸上「現狀沒有維持」，邦交國斷兩個，WHA、ICAO無法參與，兩岸兩會沒有接觸，現狀變化很多。

文大政治系講座教講陳一新認為，蔡總統心中沒說出來的大戰略，是想「聯美、拉日、拉印度、制中」，但美方還是沒答應賣F-35戰機，媒體報導，我方要求日本潛艦技術也未果，加上明年是中日友好和平條約締結40周年，想「拉日」更困難。

文大陸研所所長龐建國指出，蔡、賴兩岸政策的民調反映「明獨、暗獨都是獨」，民進黨對兩岸關係如何「相向而行」束手無策。過去五年台灣有71%的人沒有去過大陸，20至29歲的人83%沒去過大陸，很多人對兩岸實力消長的變化無感，是因為環境閉鎖，沒有傳遞真實資訊。

該民調由全國公信力民調公司執行，執行日期為今年11月2至4日，採取隨機撥號抽樣方法、訪員電訪調查戶籍設在台閩地區，年滿20歲的合格選民，成功樣本1072人，在95%的信心水準下，最大誤差不超過正負2.99個百分點。

(旺報)